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रक्षा मंत्री से मिलीं महापौर, विकास कार्यों पर चर्चा के साथ राजनीतिक अटकलें भी तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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महापौर सुषमा खर्कवाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लखनऊ नगर निगम द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं पर चर्चा की। हालांकि, मुलाकात के राजनीतिक पहलू भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि नगर निगम में हाल की नियुक्तियों से महापौर असहज हैं।

रक्षा मंत्री से मिलीं महापौर, विकास कार्यों पर चर्चा के साथ राजनीतिक अटकलें भी तेज

महापौर सुषमा खर्कवाल ने मंगलवार को रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह से उनके नई दिल्ली आवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान लखनऊ नगर निगम द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों, नागरिक सुविधाओं के विस्तार और शहर की आधारभूत व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों पर चर्चा हुई। महापौर ने रक्षा मंत्री को नगर निगम की विभिन्न परियोजनाओं और शहर में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने लखनऊ के समग्र विकास के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त किया।हालांकि इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। नगर निगम के गलियारों में चर्चा है कि हाल ही में भाजपा पार्षद दल के उपनेता पद पर मेयर के धुर विरोधी मुन्ना मिश्रा, मुख्य सचेतक पद पर मुकेश सिंह मोंटी और सचेतक के पद पर अमित चौधरी की नियुक्तियां की गईं।

इसको लेकर महापौर असहज हैं। पार्टी की नगर इकाई द्वारा उनकी पसंद के बिना इन पदों पर नामांकन किए जाने को लेकर उनकी नाराजगी की चर्चाएं पहले से चल रही हैं। इसी वजह से राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि महापौर ने रक्षा मंत्री के समक्ष इस मुद्दे पर भी अपनी बात रखी होगी। हालांकि इस संबंध में न तो महापौर की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है और न ही भाजपा संगठन ने किसी प्रकार की पुष्टि की है। इसके बावजूद मुलाकात के बाद नगर निगम की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

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