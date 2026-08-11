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सादाबाद विधानसभा से बसपा प्रत्याशी होंगे डॉ. अविन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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सादाबाद विधानसभा से बसपा प्रत्याशी होंगे डॉ. अविन

सादाबाद। प्रदेश में बसपा के खिसकते जनाधार और एक के बाद एक मिल रही चुनावी शिकस्त को देखते हुए पार्टी प्रमुख मायावती को अपने भतीजे आकाश आनंद से सियासी चमात्कार की उम्मीद है। हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा सीट से की। सादाबाद के कूपा मार्ग स्थित उत्सव गार्डन में सोमवार को विशाल जनसभा आयोजित हुई। जनसभा में मुख्यमंत्री बसपा के राष्ट्रीय महासचिव आकाश आनंद रहे। उन्होंने सादाबाद विधानसभा से बसपा प्रत्याशी डॉ. अविन शर्मा के नाम की घोषणा की। उन्होंने कार्यकर्ता और समर्थकों से डॉ. शर्मा को जिताकर लखनऊ भेजने की अपील की। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद करीब दो साल बाद उत्तर प्रदेश के सियासी रण में उतरे।

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सोमवार को उन्होंने हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा सीट पर बसपा के प्रभारी डॉ. अविन शर्मा के नाम की घोषणा करते हुए जनसभा को संबोधित किया। इस तरह बसपा के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत की। आकाश आनंद ने अपने संबोधन में कई बार कहा कि मैं आपके बीच में बहन जी का संदेश लेकर आया हूं। इस तरह से उन्होंने कार्यकर्ता और समर्थकों के दिल को छूने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार से लेकर पूर्व की सपा सरकार और कांग्रेस पर भी शब्दों के तीखे बाण छोड़े। जैसे ही उन्होंने मंच से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सादाबाद विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में डॉ. अविन शर्मा के नाम की घोषणा की, कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह और जोश नजर आया। आकाश आनंद ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से आने वाले चुनाव में हाथी के आगे बटन दबाकर बसपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताकर लखनऊ पहुंचने की अपील की। इस पर समर्थकों ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि वह बसपा प्रत्याशी को जिनाकर लखनऊ भेजेंगे।---

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