Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बसपा ने पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से फिर किया निष्कासित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

- बसपा सुप्रीमो मायावती ने अनुशासनहीनता पर की कार्रवाई - कहा, आगे पार्टी में

बसपा ने पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से फिर किया निष्कासित

- कोआर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल भी पार्टी से निकाले गए

ये भी पढ़ें:बसपा के प्रथम परिवार में घमासान, मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक को दोबारा पार्टी से निकाला

लखनऊ, विशेष संवाददाता

ये भी पढ़ें:मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ से छीना 4 राज्यों का प्रभार, चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल

बसपा सुप्रीमो मायावती ने अनुशासनहीनता और दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही के मामले को लेकर पूर्व सांसद व कोआर्डिनेटर अशोक सिद्धार्थ तथा सहारनपुर resident कोआर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अशोक सिद्धार्थ बसपा सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद के सुसर हैं। उन्हें इससे पहले बीते महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद फरवरी 2025 में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। बसपा सुप्रीमो ने यह भी साफ किया कि अब उनकी पार्टी में आगे कतई भी वापिस नहीं होगी।

कार्रवाई की जानकारी

बसपा सुप्रीमो ने रविवार को अपने ‘एक्स’ अकाउंट के माध्यम से दोनों नेताओं पर की गई कार्रवाई साझा की। उन्होंने कहा कि जैसा कि सर्वविदित है कि पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में खासकर पार्टी टिकट के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष तथा अन्य के साथ तालमेल न करने की वजह से अनुशासनहीनता तथा दिशा-निर्देश के उल्लंघन में पार्टी से निष्कासित किया गया था। उन्हें दोबारा पार्टी में इस शर्त के साथ वापस लिया गया था कि वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश छोड़कर केवल दूसरे राज्यों में ही पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

अशोक सिद्धार्थ की जिम्मेदारी

मायावती ने कहा है कि इसके बाद उन्हें जिन भी राज्यों की जिम्मेदारी बतौर कोआर्डिनेटर सौंपी गई, वहां उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया। केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में कोआर्डिनेटर के रूप में उनकी अनुशासनहीनता सामने आई। पार्टी के दिशा-निर्देश के उल्लंघन की लगातार शिकायतें मिलने पर उन्हें बार-बार चेतावनी दी गई, इसके बावजूद उनमें सुधार नहीं हुआ। इसके चलते रविवार को अशोक सिद्धार्थ को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था। मायावती ने आगे कहा कि लेकिन इसके बाद यूपी में उनके वापस लौटने की खबरें जानबूझकर पार्टी में भ्रम की स्थिति फैलाकर आने वाले विधानसभा चुनाव के सघन अभियान को प्रभावित करने का षडयंत्र है। इसलिए पार्टी व मूवमेन्ट के हित में अशोक सिद्धार्थ को रविवार को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।

रणधीर सिंह बेनीवाल का निष्कासन

मायावती ने इसके अलावा सहारनपुर निवासी कोआर्डिनेट रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। रणधीर सिंह को कोआर्डिनेटर के रूप में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कशमीर की भी कुछ जिम्मेदारी दी गई थी। अनुशासनहीनता व पार्टी दिशा-निर्देश का उल्लंघन के मामले में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है।

-------

रामजी गौतम फिर बने पंजाब के प्रभारी

मायावती ने कहा कि पार्टी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर किये गये फेरबदल में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को अन्य राज्यों के साथ ही पंजाब स्टेट का भी फिर से प्रभारी बनाया गया है। वह पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव तक ही नहीं बल्कि अगले लोकसभा चुनाव तक इस जिम्मेदारी को निभाएंगे।

-----

यूपी में इंट्री की स्थिति

मायावती ने कहा कि बसपा नेतृत्व का यह नीतिगत फैसला है कि यूपी निवासी पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी व कोआर्डिनेटर आदि के रूप में उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों की अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनमें से किसी को भी यूपी में पार्टी की किसी भी जिम्मेदारी पर नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के लोगों से खासतौर पर यह अपील है कि वे ऐसे सभी शरारती व षडयंत्रकारी तत्वों से पूरी तरह से सावधान रहें।

सामान्य प्रश्न

किसे बसपा से निष्कासित किया गया है?
पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ और सहारनपुर निवासी कोआर्डिनेट रणधीर सिंह बेनीवाल को पार्टी से निष्कासित किया गया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mayawati Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।