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बेरोजगारी-महंगाई दूर करने के गंभीर प्रयास करे सरकार : मायावती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- बसपा सुप्रीमो ने केंद्र-राज्य सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल - बोलीं, राष्ट्रीय

बेरोजगारी-महंगाई दूर करने के गंभीर प्रयास करे सरकार : मायावती

लखनऊ, विशेष संवाददाता

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बसपा सुप्रीमो मायावती ने बेरोजगारी-महंगाई समेत जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। मायावती ने सोमवार को केंद्र व राज्य सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर पेपरलीक व भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां कराए जाने की मांग उठाई। उन्होंने अपने ‘एक्स’ अकाउंट पर लिखा कि सरकार राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में बेचना बंद करे।

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सरकारी पदों की भर्ती

मायावती ने कहा कि बसपा ने यूपी में अपनी सरकार के दौरान पुलिस व पंचायती राज विभाग में लगभग सवा दो लाख नए सरकारी पद सृजित करे तथा भर्ती पर लगी रोक को हटाकर सर्वसमाज के लाखों लोगों की सरकारी नौकरियों में बहाली की। उन्होंने लंबे समय से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब व अन्य राज्यों में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बदतर स्वास्थ्य व्यवस्था, पलायन, महिला असुरक्षा, पेपरलीक व भ्रष्टाचार से त्रस्त लोगों को राहत दिलाए जाने तथा इन गंभीर समस्याओं के निदान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग केंद्र और राज्य सरकारों से बार-बार की पर किसी ने ठोस कदम नहीं उठाए। मायावती ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दिल्ली में जंतर-मंतर पर चले बहुचर्चित आंदोलन के चलते देश के शिक्षा मंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। केंद्र व राज्य सरकारों को बेरोजगारी की मार से पीड़ित परिवारों की वास्तविक चिंता करनी चाहिए। कहा कि सरकार राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में बेचना बंद करके सभी सरकारी विभागों में रिक्त पड़े लाखों पदों पर पेपरलीक व भ्रष्टाचार मुक्त समयबद्ध भर्तियां कराए। उन्होंने आरक्षण को काफी हद तक निष्प्रभावी व निष्क्रिय बना दिए जाने का आरोप भी लगाया। कहा कि संसद के वर्तमान सत्र में अब तक लगातार जारी गतिरोध को भी समाप्त किया जाना जरूरी है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मायावती ने सरकार पर किस मुद्दे पर सवाल उठाया?
मायावती ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा है।
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