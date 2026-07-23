छात्र आंदोलन हर स्तर पर भ्रष्टाचार पनपने का नतीजा : मायावती
- बसपा सुप्रीमो ने दिल्ली के प्रदर्शन को लेकर सरकार पर साधा निशाना -
लखनऊ, विशेष संवाददाता
बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली के जंतर-मंतर में चल रहे प्रदर्शन को लेकर सरकार को फिर घेरा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अयोध्या श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी का गर्म मामला हो या फिर परीक्षाओं में पेपरलीक का मुद्दा, सभी मूलरूप से हर स्तर पर भ्रष्टाचार के पनपने का ही परिणाम है।
प्रदर्शन और भ्रष्टाचार
मायावती ने कहा कि काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का जंतर-मंतर पर मेडिकल की नीट जैसी विशेष परीक्षा में पेपरलीक व अन्य गड़बडियों को लेकर छात्र-छात्राओं के अनिश्चितकालीन आंदोलन के कारण सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त हंगामा बरपा है। अब इसका राजनीतिकरण करने से मुद्दा सरकार के साथ सीधे टकराव का हो गया है। इस विषम स्थिति से देश को निकालना जरूरी है, क्योंकि इससे दिल्ली में ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में भी आम-जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक नैतिकता से भी जुड़ा मामला है, जिसके अभाव में यह देश को दीमक की तरह खाता चला आ रहा है।
संविधानिक संस्थाओं की भूमिका
मायावती ने कहा कि देश व जनहित से जुड़े विकट हालात के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सरकार तथा माननीय कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी भूमिका निभाने की पहल करनी चाहिए। सीजेपी के व्यापक हो रहे आंदोलन को अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने संकीर्ण स्वार्थ में राजनीतिकरण करके सड़क से लेकर संसद तक में टकराव व हिंसा किया जाना घोर अनुचित। सरकार व आंदोलनकारियों को मिलकर इसका शांतिपूर्ण समाधान जल्द निकालना चाहिए।
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