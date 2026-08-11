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मायावती ने कांग्रेस-भाजपा पर हमलावर होकर चला जेन-जी को साधने का दांव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- बसपा सुप्रीमो ने विपक्षी दलों पर आरक्षण विरोधी होने का लगाया आरोप -

मायावती ने कांग्रेस-भाजपा पर हमलावर होकर चला जेन-जी को साधने का दांव

- निजी नौकरियों में भी आर reservation का लाभ दिए जाने की हिमायत भी की

ये भी पढ़ें:मायावती ने जेन-जी से की भाजपा-कांग्रेस से दूर रहने की अपील, बोलीं-आंदोलन को कर रहे हाईजैक

लखनऊ, विशेष संवाददाता

बसपा सुप्रीमो मायावती ने छात्र आंदोलनों को लेकर कांग्रेस-भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए जेन-जी को साधने का प्रयास किया है। उन्होंने मंगलवार को पार्टी की सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय की नीति को याद दिलाते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले युवा शक्ति को अपने पाले में लाने का दांव चला। मायावती ने कहा कि जेन-जी अपनी समस्याओं के हल के लिए सत्ता-विपक्ष के षड्यंत्र से दूर रहें।

मायावती का बयान

बसपा सुप्रीमो ने मीडिया से कहा कि भाजपा और कांग्रेस तथा उनके सहयोगी दल किसी न किसी मुद्दे की आड़ में देश व जनहित के ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। यह केंद्र और राज्य सरकारों की कमियों से जनता का ध्यान हटाने की अंदरूनी मिलीभगत है। युवाओं की समस्याओं को दूर कराने के लिए बसपा अपनी कार्यशैली के तहत हमेशा उनके इनके साथ खड़ी रही है और अब भी खड़ी है। यह आंदोलन देश के सभी छात्रों व नौजवान पीढ़ी तथा उनके परिवार की गंभीर समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जिसके निदान को लेकर बसपा गंभीर और अपने तरीके से संघर्षरत भी है।

छात्र आंदोलनों की राजनीतिक स्थिति

मायावती ने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन को कांग्रेस व उनके सहयोगी दलों ने हाईजैक कर लिया और इसकी आड़ में संसद भी नहीं चलने दे रहे। रांची (झारखंड) में बीते कई दिनों से चल रहे छात्रों-नौजवानों के आंदोलन पर कांग्रेस व उनके सहयोगी दल अब तक खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। वहीं भाजपा व उनके सहयोगी दलों ने उनकी मदद के लिए आगे आकर इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। विपक्षी दलों में छात्रों-युवाओं की समस्याओं को हल कराने की गंभीरता नहीं है बल्कि चुनावी स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति हावी है। मायावती ने कहा कि खासकर सरकारी नौकरियों में अब दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण न के बराबर रह गया है, जिसे अब आरएसएस के लोग निष्प्रभावी बनाने में लगे हैं। उन्होंने निजीकरण का मुद्दा भी उठाया। कहा कि बसपा प्राइवेट सेक्टर के विरुद्ध नहीं है लेकिन वहां इन वर्गों को सरकारी नौकरियों की तरह आरक्षण मिलना चाहिए। जिसकी व्यवस्था नहीं है जबकि बसपा सरकार ने सरकारी सहयोग से स्थापित उद्योगों में भी आरक्षण देने की व्यवस्था लागू की थी।

बसपा की नीति

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बसपा सरकार ने रोजी-रोटी का ख्याल रखा

मायावती ने कहा कि यूपी में बसपा सरकार ने छात्रों-नौजवानों को किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया। युवाओं की छोटी-बड़ी समस्याओं का खासकर उनके रोजी-रोटी का विशेष ध्यान रखा। पूर्ववर्ती सरकारों ने सरकारी भर्तियों में लंबे अरसे से जो रोक लगाई थी, उसे हटाकर विभिन्न विभागों में लाखों युवाओं को नौकरी दी। पुलिस व अन्य विभागों में नये पद सृजित किए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मायावती ने किसकी आलोचना की?
मायावती ने कांग्रेस और भाजपा पर तीखा हमला किया।
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