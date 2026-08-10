संत रविदास के नाम कलश यात्रा निकालकर समाज को भटका रही भाजपा : मायावती

- बसपा सुप्रीमो ने भाजपा पर बोला हमला - कहा, पंजाब चुनाव को देख उठाया

लखनऊ, विशेष संवाददाता

बसपा सुप्रीमो मायावती ने संत रविदास के नाम पर कलश यात्रा निकाले जाने को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने सोमवार को कहा कि भाजपा पंजाब में चुनाव नजदीक आते ही कलश यात्रा निकालकर समाज को भटकाने का प्रयास कर रही है।

संतगुरु रविदास पर भाजपा का हमला मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि 10 अगस्त 2019 को दिल्ली के तुगलकाबाद में संतगुरु रविदास के पवित्र गुरुघर को बुलडोजर और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ढहा दिया गया था। इसके विरोध में देशभर की संगत जब लोकतांत्रिक ढंग से सड़कों पर उतरी तो उन्हें लाठीचार्ज और मुकदमों का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं गुरुघर की भूमि भी छीन ली गई और आज भी संगत को लोहे के अस्थायी टीन शेड में अपने गुरुजी को माथा टेकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह स्थिति करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करने वाली है और आज भी समाज की स्मृति में अंकित है।

पंजाब चुनाव और कलश यात्रा मायावती ने कहा कि अब पंजाब चुनाव नजदीक आते ही वही भाजपा संतगुरु रविदास के नाम पर कलश यात्रा निकाल कर गुरुजी के बेगमपुर शहर के लक्ष्य से समाज को भटाकने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर पंजाब के धलेता गांव में गुरुघर की दीवार गिराए जाने पर जब संगत और बसपा ने आवाज उठाई तो गिरफ्तारियां की गईं। अन्त में फिर आम आदमी पार्टी की सरकार को झुकना पड़ा और गुरुघर का पुननिर्माण कराना पड़ा। मायावती ने कहा कि समाज भाजपा और आम आदमी पार्टी की राजनीति से सतर्क रहे। कहा कि संतगुरु रविदास सम्मान यात्रा जो तुगलकाबाद से धलेता गांव तक पहुंच रही है, जिसमें समूह संगत सादर आमंत्रित है।

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बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार को घेरा बसपा सुप्रीमो मायावती ने बेरोजगारी-महंगाई समेत जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने सोमवार को केंद्र व राज्य सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर पेपरलीक व भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां कराए जाने की मांग उठाई। अपने ‘एक्स’ अकाउंट पर लिखा कि सरकार राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में बेचना बंद करे। कहा कि बसपा ने यूपी में अपनी सरकार के दौरान पुलिस व पंचायती राज विभाग में लगभग सवा दो लाख नए सरकारी पद सृजित करे तथा भर्ती पर लगी रोक को हटाकर सर्वसमाज के लाखों लोगों की सरकारी नौकरियों में बहाली की। केंद्र व राज्य सरकारों को बेरोजगारी की मार से पीड़ित परिवारों की वास्तविक चिंता करनी चाहिए।