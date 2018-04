मायावती का आरोप : दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है, आग से खेल रही है BJP

भारतीय जनता पार्टी के सांसद उदित राज के बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी दलितों पर अत्याचार किए जाने का आरोप लगाया है। मायावती ने अपने आरोपों के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने कहा कि एससी/एसटी एक्ट में बदलाव के खिलाफ भारत बंद में शामिल होने वाले दलितों का पुलिस उत्पीड़न कर रही है। दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। कई दलितों और उनके परिवार वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है।

मायावती ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। देश में इमरजेंसी से भी बदतर हालात हो गए हैं। बीजेपी आग से खेल रही है। मायावती ने कहा कि मुझे भरोसा है कि देश के स्वाभीमानी दलित समाज के लोग स्वार्थी और बिकाऊ मानसिकता वाले सांसदों को माफ करने वाले नहीं है।

बता दें कि इससे पहले बीजेपी सांसद उदित राज ने भी 2 अप्रैल को भारत बंद के बाद से ही दलितों पर अत्याचार किए जाने का आरोप लगाया है। उदित का आरोप है कि भारत बंद में जिन दलितों ने हिस्सा लिया था उन पर अत्याचार किया जा रहा है उनका शोषण किया जा रहा है। उदित राज ने ट्वीट कर ये आरोप लगाया है। शनिवार को उदित राज ने ट्वीट कर लिखा कि दो अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुए प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले दलितों पर अत्याचार की खबरें मिल रही हैं। यह सब रुकना चाहिए।

BJP सांसद का आरोप, भारत बंद के बाद से दलितों पर हो रहा अत्याचार

#BharatBandh protest was largely successful. This has left the BJP scared and authorities in the BJP ruled states have started atrocities towards dalits. Many dalits and members of their families are being arrested : BSP Chief Mayawati pic.twitter.com/WHRIWnjUIQ