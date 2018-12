मध्य प्रदेश में 'हाथ' को 'हाथी' का समर्थन, सरकार बनाने को कांग्रेस की राह आसान

मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर चल रही खींचातानी अब खत्म होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल की है वहीं बीजेपी के खाते में 109 सीटें आई हैं। यानी कांग्रेस को बहुमत की सरकार बनाने के लिए दो सीटों की जरूरत है तो बीजेपी को सात सीटों की। इसी बीजेपी बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने इस बात का ऐलान कर दिया है की उनकी पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस का समर्थन करेगी। एमपी में बसपा को दो सीटों पर जीत मिली है।

मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की घोषणा की है। उन्होंने कहा, रिजल्ट इस बात को दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्यप्रदेश में लोग बीजेपी और उनकी पॉलिसी के बिलकुल खिलाफ हैं। लोग नहीं चाहते की बीजेपी फिर से सत्ता में आए। मायावती ने कहा, हालांकि हम कांग्रेस की भी कई पॉलिसी से इत्तेफाक़ नहीं रखते लेकिन बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए अगर उनका समर्थन करने को तैयार हैं। अगर कांग्रेस चाहे तो हम राजस्थान में भी उनका समर्थन करेंगे।

