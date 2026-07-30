हरितालिका तीज उत्सव मेला-2026 की आयोजन अध्यक्ष बनीं माया पंवार
गुरुवार को हुई गोर्खाली महिला हरितालिका तीज उत्सव कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से माया पंवार को हरितालिका तीज उत्सव मेला-2026 का गुरुवार को हुई गोर्खा
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। गुरुवार को हुई गोर्खाली महिला हरितालिका तीज उत्सव कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से माया पंवार को हरितालिका तीज उत्सव मेला-2026 का आयोजन अध्यक्ष चुना गया। कमेटी अध्यक्ष प्रभा शाह ने बताया कि कमेटी पिछले 19 वर्षों से गोर्खाली भाषा, परंपरा और लोक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से हरितालिका तीज उत्सव का भव्य आयोजन करती आ रही है। वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मेले को राज्य मेले का दर्जा देने तथा हरितालिका तीज पर राज्य कैलेंडर में अवकाश घोषित करने की घोषणा की थी। इस वर्ष हरितालिका तीज उत्सव मेला 6 सितंबर को महेंद्रा ग्राउंड गढ़ी कैंट में आयोजित होगा।
बैठक में समिति की संरक्षक गोदावरी थापली, पूजा सुब्बा, मीनू क्षेत्री, कविता क्षेत्री, कविता शाही, मीनू आले, सविता क्षेत्री, संध्या थापा सहित कई पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
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