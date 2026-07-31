नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते दो फेरों के लिए मौर्या एक्सप्रेस रहेगी निरस्त

सीवान, निज प्रतिनिधि। स्थानीय रूट पर संचालित गोरखपुर जंक्शन से चलकर सम्बलपुर व सम्बलपुर से चलकर गोरखपुर जंक्शन को जाने वाली ट्रेन नंबर 15028/15027 मौर्य एक्सप्रेस का संचालन 1 व 3 अक्टूबर को दो फेरों के लिए नहीं किया जाएगा। इस ट्रेन का संचालन नहीं होने से इससे गोरखपुर, देवरिया, सीवान, छपरा समेत इस रूट के यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। बताया गया कि रेलवे प्रशासन ने दक्षिण-पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में पांचवीं रेल लाइन के कमीशनिंग कार्य को लेकर मौर्या एक्सप्रेस के दो फेरों को निरस्त करने का निर्णय लिया है।

रेलवे प्रशासन की जानकारी

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दक्षिण-पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत बन्डामुन्डा ए केबिन-राउरकेला खंड के बीच पांचवीं लाइन के कमीशनिंग कार्य के लिए प्री-नॉन इंटरलॉक एवं नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इस कार्य को सुरक्षित ढंग से पूरा करने के लिए यातायात ब्लॉक लिया जाएगा, इसके कारण कुछ ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। इस क्रम में 1 अक्टूबर 2026 को गोरखपुर जंक्शन से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर15028 गोरखपुर से सम्बलपुर मौर्या एक्सप्रेस व 3 अक्टूबर 2026 को सम्बलपुर से चलने वाली ट्रेन नंबर15027 सम्बलपुर से गोरखपुर जंक्शन को आने वाली मौर्या एक्सप्रेस को निरस्त कर दिया गया है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा की योजना बनाने से पहले अपनी ट्रेन की वर्तमान स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। इससे अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा।