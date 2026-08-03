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उर्स-ए-आला हजरत में लंगर कमेटियां इस बार मीट वाले पकवान न बनाएं : सुब्हानी मियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली। उर्स-ए-आला हजरत के दौरान, मौलाना मुहम्मद सुब्हान रजा खान ने लंगर कमेटियों से अपील की है कि गोश्त के बजाय बिना गोश्त के पकवानों का इंतजाम करें। उन्होंने बताया कि इस बार उर्स सावन माह में है, जिसमें गोश्त से संबंधित पाबंदियां लागू हैं। जायरीन की सेवा की पुरानी परंपरा को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

उर्स-ए-आला हजरत में लंगर कमेटियां इस बार मीट वाले पकवान न बनाएं : सुब्हानी मियां

बरेली। उर्स-ए-आला हजरत के दौरान जायरीन की खिदमत के लिए लंगर का इंतजाम करने वाली कमेटियों से दरगाह-ए-आला हजरत प्रमुख मौलाना मुहम्मद सुब्हान रजा खान कादरी उर्फ सुब्हानी मियां ने खास अपील की है। उन्होंने कहा कि इस बार उर्स सावन माह में हो रहा है। ऐसे में लंगर कमेटियां मीट (गोश्त) वाले पकवानों के बजाय बिना गोश्त वाले पकवानों का इंतजाम करें। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी देश-विदेश से आने वाले जायरीन की खिदमत के लिए बरेली और आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न लंगर कमेटियां और खिदमतगार बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जायरीन की सेवा अहले-सुन्नत की पुरानी और सराहनीय परंपरा है।

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सुब्हानी मियां ने कहा कि इस साल उर्स सावन माह में पड़ रहा है और इस दौरान गोश्त से संबंधित पाबंदियां भी लागू हैं। इसलिए सभी लंगर कमेटियां इस बात का ध्यान रखें और लंगर में बिना गोश्त वाले पकवानों का ही इंतजाम करें। इससे जायरीन की सेवा भी मोहब्बत और इखलास के साथ जारी रहेगी और व्यवस्थाएं भी आसानी से संचालित हो सकेंगी।

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