उर्स-ए-आला हजरत में लंगर कमेटियां इस बार मीट वाले पकवान न बनाएं : सुब्हानी मियां
बरेली। उर्स-ए-आला हजरत के दौरान, मौलाना मुहम्मद सुब्हान रजा खान ने लंगर कमेटियों से अपील की है कि गोश्त के बजाय बिना गोश्त के पकवानों का इंतजाम करें। उन्होंने बताया कि इस बार उर्स सावन माह में है, जिसमें गोश्त से संबंधित पाबंदियां लागू हैं। जायरीन की सेवा की पुरानी परंपरा को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
बरेली। उर्स-ए-आला हजरत के दौरान जायरीन की खिदमत के लिए लंगर का इंतजाम करने वाली कमेटियों से दरगाह-ए-आला हजरत प्रमुख मौलाना मुहम्मद सुब्हान रजा खान कादरी उर्फ सुब्हानी मियां ने खास अपील की है। उन्होंने कहा कि इस बार उर्स सावन माह में हो रहा है। ऐसे में लंगर कमेटियां मीट (गोश्त) वाले पकवानों के बजाय बिना गोश्त वाले पकवानों का इंतजाम करें। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी देश-विदेश से आने वाले जायरीन की खिदमत के लिए बरेली और आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न लंगर कमेटियां और खिदमतगार बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जायरीन की सेवा अहले-सुन्नत की पुरानी और सराहनीय परंपरा है।
सुब्हानी मियां ने कहा कि इस साल उर्स सावन माह में पड़ रहा है और इस दौरान गोश्त से संबंधित पाबंदियां भी लागू हैं। इसलिए सभी लंगर कमेटियां इस बात का ध्यान रखें और लंगर में बिना गोश्त वाले पकवानों का ही इंतजाम करें। इससे जायरीन की सेवा भी मोहब्बत और इखलास के साथ जारी रहेगी और व्यवस्थाएं भी आसानी से संचालित हो सकेंगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें