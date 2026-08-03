दुष्कर्म में फरार चल रहे नामजद आरोपित को दबोचा
मऊ की पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपित मनीष को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने मनीष पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। चित्रकूट में एक नवजात बच्ची को कटे हुए पेड़ के पास पाया गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी स्थिति ठीक बताई गई है।
मऊ। थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपित मनीष को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि बीते 24 जुलाई को एक युवती ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का कहना था कि मनीष ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसके माता-पिता उलाहना देने पहुंचे तो मनीष के पिता बरमदीन व मां ने गालीगलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में तीनो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। कल से राशन वितरण की होगी शुरुआत
चित्रकूट में खाद्यान्न वितरण
चित्रकूट। डीएसओ कमल नयन सिंह ने बताया कि माह अगस्त के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण पांच अगस्त बुधवार से शुरु होगा। वितरण 18 अगस्त तक चलेगा। बताया कि वितरण में इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे।
चित्रकूट में नवजात बच्ची की स्थिति
पेड़ी की आड़ में पड़ी मिली नवजात बच्ची, अस्पताल में भर्ती
चित्रकूट। कर्वी कोतवाली क्षेत्र स्थित खोह रेलवे क्रासिंग के पास कटे हुए पेड़ की आड़ में रविवार की देर शाम नवजात बच्ची पड़ी मिली। भौंरी निवासी पूनम देवी ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो वह पेड़ के पास पहुंची। बच्ची को तत्काल जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बाल संरक्षण अधिकारी डा सौरभ सिंह ने बताया कि नवजात बच्ची को जिला अस्पताल स्थित एसएनसीयू में रखा गया है। उसकी हालत ठीक बताई गई है। डाक्टर उस पर निगरानी रख रहे है।
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