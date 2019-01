जवाहरबाग हिंसा: 45 दोषियों को 3 साल तक की सजा, मुख्य आरोपी चंदन बोस बरी

उत्तर प्रदेश के मथुरा की निचली अदालत ने जवाहरबाग हिंसा मामले (Jawahar Bagh Violence Case) में अदालत ने 45 लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में दोषी करार दिए गए सभी आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले के मुख्य आरोपी चंदन बोस, उसकी पत्नी पूनम बोस और अन्य महिला श्यामवती को बरी कर दिया है।

पुलिस के मुताबिक, जवाहरबाग में 2 जून 2016 को हुई गोलीबारी में फरह थाने के एसओ संतोष यादव को एके 47 से गोली मारने के मामले में रामबृक्ष यादव के साथ उसका खास सलाहकार चंदन बोस, गिरीश यादव और राकेश गुप्ता भी शामिल थे और इन्हें मुख्य आरोपी बनाया था। पुलिस ने इस मामले में 15 जनू को चंदन बोस परसरामपुर गांव से पत्नी पूनम समेत पकड़ा गया था।

Mathura: 45 accused convicted in Jawahar Bagh violence case, all sentenced to maximum 3 years imprisonment. Main accused Chandan Bose, his wife Poonam Bose & another woman Shyamwati acquitted.