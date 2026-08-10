अपंजीकृत सिटी हॉस्पीटल जलेसर में प्रसूता की हुई मौत, बच्ची ठीक

जलेसर बाईपास रोड स्थित सिटी हॉस्पिटल में एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसे आगरा भेजा गया था। आरोप है कि अस्पताल में बिना चिकित्सक के ऑपरेशन किया गया था। परिजनों ने अस्पताल पर हंगामा किया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जलेसर बाईपास रोड स्थित सिटी हॉस्पिटल में रविवार देररात गंभीर हालत में आगरा भेजी गई प्रसूता की मौत हो गई। हॉस्पिटल पर पहुंचकर हंगामा किया। आरोप है कि अस्पताल में बिना चिकित्सक के ऑपरेशन कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रविवार दोपहर में गिहारा बस्ती निवासी 25 वर्षीय नंदनी पत्नी भोला को प्रसव पीड़ा होने पर जलेसर के वाईपास रोड स्थित सिटी हॉस्पITAL में भर्ती कराया गया। देरशाम ऑपरेशन से नंदनी ने बेटी को जन्म दिया। कुछ देर बाद अचानक नंदनी की हालत बिगड़ने लगी। प्रसूता की हालत में सुधार नहीं हुआ, जिस पर हॉस्पिटल ने नंदनी को आगरा के लिए रेफर कर दिया गया। आगरा ले जाते समय देररात नंदनी ने रास्ते में दम तोड़ दिया। प्रसूता की मौत की सूचना पर गिहारा बस्ती निवासी परिजन भी सिटी हॉस्पिटल पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। हंगामा के दौरान पति भोला ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल में बिना चिकित्सक के ही पत्नी का ऑपरेशन कर दिया।

बच्ची की स्थिति बच्ची को जन्म देने के बाद पत्नी की हालत बिगड़ने लगी। जानकारी देने पर हॉस्पिटल स्टाफ पहुंचा। इसके बाद उसकी पत्नी को आगरा भेज दिया गया। जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। हंगामा होने की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने परिजनों को समझा-बुझाकर शांत किया। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कालेज भेज दिया गया। मां की मौत होने के बाद बच्ची की ठीक बनी हुई है। नंदनी का एक बच्चा पूर्व से ही है।

सिटी हॉस्पिटल की स्थिति जलेसर का सिटी हॉस्पीटल अपंजीकृत है। प्रसूता की मौत होने के बाद हॉस्पीटल के विरुद्ध कार्रवाई करायी जाएगी।-डा. राजेन्द्र प्रसाद, सीएमओ, एटा।

मैक्स अस्पताल पर कार्रवाई तीन दिन पहले एटा के अंजीकृत मैक्स हॉस्पिटल में प्रसव के बच्चे की मौत हो गई थी। बच्चे की मौत होने पर परिवार के लोगों ने हंगामा किया। घटना के तीन दिन बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। विभाग में पंजीकरण ना होने के बाद किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी ने वहां पर निरीक्षण भी नहीं किया। अपंजीकृत अस्पतालों में आए दिन कोई ना कोई मौत हो रही है। जिम्मेदार अधिकारियों को सड़क पर संचालित ऐसे अस्पताल दिखाई नहीं दे रहे है। यह अस्पताल एक तरह से मौत बांट रहे है।