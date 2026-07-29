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एटीएस ने घुसपैठियों के मददगार गिरोह के मास्टर माइंड सद्दाम को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पकड़ा, 25 हजार का था इनाम - आरोपी

एटीएस ने घुसपैठियों के मददगार गिरोह के मास्टर माइंड सद्दाम को किया गिरफ्तार

- घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेजों के जरिए बनाते थे आधार कार्ड

लखनऊ, विशेष संवाददाता

आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जाली भारतीय पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज मुहैया कराने वाले गिरोह के मास्टर माइंड सद्दाम को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 25 हजार रुपये इनाम घोषित था। एटीएस ने आरोपी सद्दाम को मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया, जिसे ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है।

गिरोह की गतिविधियाँ

एटीएस के अनुसार पिछले वर्ष घुसपैठियों को फर्जी नाम-पतों पर बने आधार कार्ड, जाली भारतीय जन्म प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र व अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले गिरोह को पकड़ा था। गिरोह के 17 सक्रिय सदस्य उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल से गिरफ्तिार किए गए थे। इस गिरोह के मास्टर माइंड पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी सद्दाम की तलाश की जा रही थी। जांच में सामने आया था कि गिरोह ने जनसेवा केंद्रों में अपनी पैठ बनाई थी। आरोपी सद्दाम ने पश्चिम बंगाल के कई आईडी, पासवर्ड और अकाउंट डिटेल उत्तर प्रदेश, दिल्ली व एनसीआर में अपने एजेंटों को भी उपलब्ध कराए थे, जिनके माध्यम से घुसपैठियों के आधार कार्ड बनवाए जाते थे। घुसपैठियों को नकली दस्तावेज देकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के अलावा उनके भारतीय पासपोर्ट तक बनवाए गए थे।

एटीएस की छापेमारी

एटीएस ने आजमगढ़, मऊ, औरैया, गोरखपुर समेत कई स्थानों पर छापेमारी भी की थी। गिरोह एक आधार कार्ड बनाने के लिए तीन से 10 हजार रुपये तक वसूलता था। एटीएस ने छापेमारी में लैपटॉप, मोबाइल, फिंगर स्कैनर और कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए थे। आरोपी जनसेवा केंद्र के सिस्टम को रिमोट पर लेकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए घुसपैठियों के आधार कार्ड बनाते थे। एटीएस आरोपी सद्दाम को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। उससे नए सिरे से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा।

संभावित प्रश्न

सद्दाम को कब गिरफ्तार किया गया?
सद्दाम को मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया गया।

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