Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मिहिजाम में कांवरिया जत्था का भव्य स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
Follow us on Google News
share

मिहिजाम में श्रावणी मेला के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ धाम और सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए कांवरियों का भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने श्रद्धालुओं को जलपान, विश्राम और ताजे फल देकर सेवा की। कांवरियों ने इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और यात्रा के उत्साह के बारे में बताया।

मिहिजाम में कांवरिया जत्था का भव्य स्वागत

​मिहिजाम, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के पावन अवसर पर चिरकुंडा से बाबा बैद्यनाथ धाम एवं सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए कांवरियों के एक विशाल जत्थे का शुक्रवार को मिहिजाम पहुंचने पर स्थानीय लोगों एवं पुलिस प्रशासन द्वारा भव्य स्वागत किया गया। भक्तिमय माहौल और हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। ​नगर में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं के लिए जलपान और विश्राम की विशेष व्यवस्था की गई थी। इस दौरान मिहिजाम थाना प्रभारी प्रदीप राणा ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए कांवरियों की सेवा की। उन्होंने कांवरियों के बीच पानी, ताजे फल और शीतल पेय का वितरण किया और उनसे हाल-चाल जाना।

ये भी पढ़ें:Gridih News: कांवरियों के स्वागत को जमुआ का लोटस टेंपल तैयार

थाना प्रभारी ने शिव भक्तों की सुगम और सुरक्षित यात्रा की कामना करते हुए उन्हें आगे के सफर के लिए रवाना किया। ​कांवरियों ने स्थानीय पुलिस और नगरवासियों द्वारा मिले इस अभूतपूर्व स्नेह और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया कि रास्ते में इस तरह का स्वागत उनके उत्साह को दोगुना कर देता है और पैदल यात्रा की थकान मिट जाती है।​इस अवसर पर पुलिस बल के जवानों के साथ-साथ वार्ड पार्षद रवि कुमार मिस्त्री, स्थानीय समाजसेवी संजय सिंह और गणमान्य लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

ये भी पढ़ें:दलूहाट हनुमान मंदिर से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्था
ये भी पढ़ें:श्रावणी मेले के पहले दिन कच्ची कांवरिया पथ पर उमड़ा आस्था का सैलाब
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।