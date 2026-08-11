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मिलिट्री हॉस्पिटल में वैस्कुलर रोग जागरूकता वॉकथॉन का हुआ आयोजन

By Rakesh Priyadarshi
हिन्दुस्तान, मेरठ
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मिलिट्री हॉस्पिटल मेरठ में वैस्कुलर (रक्त वाहिका) रोगों के प्रति जागरूकता फैलाने और स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बढ़ाने के लिए एक विशाल वॉकथॉन का आयोजन किया गया। 500 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में स्वस्थ जीवनशैली के महत्व पर जोर दिया गया और समय पर रोग पहचान के लिए सावधानी बरतने की अपील की गई।

मिलिट्री हॉस्पिटल में वैस्कुलर रोग जागरूकता वॉकथॉन का हुआ आयोजन

स्वस्थ पैर-स्वस्थ जीवन के संदेश के साथ वैस्कुलर (रक्त वाहिका) रोगों के प्रति जनजागरूकता फैलाने और सशस्त्र बलों में स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बढ़ाने के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल मेरठ में एक विशाल वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस विशेष अभियान में अस्पताल के 500 से अधिक डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ ने अत्यधिक उत्साह के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वॉकथॉन के दौरान ‘समय पर पहचान, सही उपचार’, ‘पैरों की सेहत, जीवन की सेहत’ और ‘स्वस्थ पैर- स्वस्थ जीवन–मिशन रेडी फोर्स के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ एवं सफल नेतृत्व सशस्त्र बलों के वरिष्ठ वैस्कुलर सर्जनों द्वारा किया गया।

इस अवसर पर मिलिट्री हॉस्पिटल के कमांडेंट ब्रिगेडियर सीपी सिंह ने कहा कि आज के समय में डायबिटीज, धूम्रपान, उच्च रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) और अनियमित जीवनशैली के कारण वैस्कुलर (नसों से जुड़े) रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। ​यदि इन रोगों की पहचान समय पर न हो, तो पैरों में गंभीर घाव, गैंग्रीन (ऊतकों का मरना) और यहां तक कि प्रभावित अंग को काटना (अंग-विच्छेदन) तक पड़ सकता है। ​उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं हमारे सैनिकों और आम नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि एक फिट सैनिक ही एक मिशन-रेडी फोर्स का निर्माण करता है। ​मिलिट्री हॉस्पिटल के सीनियर रजिस्ट्रार कर्नल ऋषि ढिल्लन ने स्वस्थ जीवनशैली अपनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, धूम्रपान से पूरी तरह बचाव और पैरों की नियमित जांच को बेहद जरूरी बताया। ​उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शुरुआती लक्षण जैसे पैरों में लगातार दर्द, सुन्नपन (सुन्नता) या त्वचा का रंग बदलना दिखाई दे, तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लें। सेना के अधिकारियों ने कहा कि यह वॉकथॉन केवल एक जागरूकता अभियान नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ। कार्यक्रम के अंत में अस्पताल प्रशासन ने सभी प्रतिभागियों और आयोजन समिति के सदस्यों को इस आयोजन की सफलता के लिए हार्दिक बधाई दी। साथ ही, भविष्य में भी इस तरह के स्वास्थ्य अभियानों को निरंतर जारी रखने का दृढ़ संकल्प लिया गया।

Rakesh Priyadarshi

लेखक के बारे में

Rakesh Priyadarshi

शॉर्ट बायो :

राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।


विजन

सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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