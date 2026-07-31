सरयू के तट पर पहुंच कर कांवड़ियों ने भरा जल
बरहज में बड़ी संख्या में शिव भक्त सरयू तट पर महादेव का जलाभिषेक करने के लिए जुटे। श्रद्धालुओं का जत्था कावड़ लेकर सरयू नदी से पवित्र जल लेने निकला। महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। उत्साहित कावड़ियों ने नाचते गाते हुए यात्रा की। शिव भक्तों के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए।
बरहज, हिन्दुस्तान संवाद। सरयू तट पर महादेव का जलाभिषेक करने के बड़ी संख्या में शिव भक्त जुटे। बोल बम के नारे के साथ कावड़ियों का जत्था सरयू नदी का पवित्र जल लेने के लिए निकला। जल लेकर कांवड़ियों का जत्था जिले के दुग्धेश्वर नाथ शिव मन्दिर, सोमनाथ मंदिर पर पहुंचे। समूचा क्षेत्र बोल बम के नारों से गूंज रहा है।जिले के विभिन्न हिस्से से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू नदी से पवित्र जल लेने के लिए बरहज पहुंचे। गुरुवार को देर रात सड़को पर श्रद्धालुओं का रेला दिखा। इसमें महिलायें और बच्चे भी बड़ी संख्या मे शामिल हैं। उत्साहित कावड़ियों नाचते गाते भजन करते कांवड़ लेकर चल रहे हैं।
नगर से जिला मुख्यालय, रुद्रपुर और सलेमपुर रोड पर शिवभक्तों की भीड़ दिखी। रास्ते मे जगह-जगह आस्थावान लोगों द्वारा कांवड़ियों के पेयजल और आराम करने की व्यवस्था की गई है। कांवड़ियों की कई ग्रुप तो वाहन पर डीजे और लोक संगीत की धुन पर थिरकते हुए सरयू तट पर पहुंचे। वाहनों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। शिव और भूत-प्रेत का रूप धरण किये कावड़िये आकर्षण का केंद्र रहे। नगर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम है।
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