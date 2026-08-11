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हर-हर महादेव के जयघोष संग जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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हर-हर महादेव के जयघोष संग जलाभिषेक हर-हर महादेव के जयघोष संग जलाभिषेक हर-हर महादेव के जयघोष संग जलाभिषेक

हर-हर महादेव के जयघोष संग जलाभिषेक

बदायूं, संवाददाता। सावन के दूसरे सोमवार को ब्रह्ममुहूर्त से शहर से लेकर देहात तक शिवालयों में भोलेभक्तों ने जलाभिषेक किया। कछला गंगा घाट से रविवार की रात भर कांवड़ियों के आने और जाने का सिलसिला जारी रहा। शहर के बिरुआबाड़ी, हरप्रसाद देवालय, गौरी शंकर देवालय में आधी रात तक स्थानीय कांवड़िया पहुंचे और भोर से ही उन्होंने विधि-विधान के साथ जलाभिषेक किया। शिवभक्तों ने भगवान शिव पर जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिरों के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। सावन माह के दूसरे सोमवार को लाखों की संख्या में कांवड़ लेकर आए भक्तों ने अपनी-अपनी श्रद्धा के चलते शिवालयों में जलाभिषेक किया। सोमवार को भोर से ही बड़ी संख्या में संख्या में शिवालयों में भोले भक्तों की भीड़ उमड़ी। शहर के गौरीशंकर देवालय, बिरुआबाड़ी मंदिर, हर प्रसाद देवालय समेत अन्य शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की लाइन लगी रही.

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शाम तक जिले के सभी शिवालयों में कांवड़ लेकर आए भोलेभक्त जलाभिषेक करते रहे。

शिवभक्तों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक करने के साथ-साथ मेवा मिष्ठान का भोग लगाया। इसके साथ ही फल, फूल व धतूरा अर्पित किया। शिवालयों में सुख समृद्धि की प्रार्थना की गई। मंदिरों में घंटा, घड़ियाल की गूंज से वातावरण भी भक्तिमय हो गया।

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अलर्ट रहीं खुफिया एजेंसी, चप्पे-चप्पे पर पुलिस

सावन के दूसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए प्रमुख शिवालयों पर बड़ी संख्या में भोले भक्त उमड़े। इसका अंदाजा पहले से ही पुलिस प्रशासन को था। सोमवार को जलाभिषेक से पहले ही रविवार आधी रात के बाद खुफिया अमला अलर्ट हुआ और प्रमुख शिवालयों पर निगरानी बढ़ा दी। गोपनीय निगरानी दिन भर खुफिया एजेंसियां करती रहीं ताकि कोई खुराफाती किसी तरह का उपद्रव न करवा दे। इसके साथ ही कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन का भी कड़ा पहरा। शिवालयों में मुख्य द्धार से लेकर अंदर तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात रही।

बुर्रा के प्राचीन शिवालय पर उमड़े श्रद्धालु

उझानी। सावन माह के दूसरे सोमवार के लिए कछला गंगा घाट से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर बुर्रा गांव के प्राचीन शिवालय पर पहुंचे। शिवालय में सोमवार सुबह से ही जलाभिषेक करने के लिए भोले भक्तों की लाइन लग गई। यहां बढ़ती भीड़ को देखते हुए शिवालय प्रबंधन ने भी विशेष इंतजाम किए। शिवालय में दिन भर जलाभिषेक का सिलसिला चलता रहा。

पटना देवकली शिव मंदिर पर जलाभिषेक

उसावां। बदायूं और शाहजहांपुर सीमा पर स्थित ऐतिहासिक पटना देवकली शिव मंदिर पर जलाभिषेक के लिए रविवार की शाम से ही श्रद्धालुओं का इकट्ठा होना शुरू हो गया था। कछला और अटैना गंगा घाट से कांवड़ लेकर पहुंचे शिव भक्तों ने रविवार की शाम से ही हर-हर भोले के जयकारे लगाना शुरू किया। बम-बम भोले-हर-हर भोले के जयकारों से आसपास का माहौल भी भक्तिमयी रहा।

शाहजहांपुर और बदायूं जिले से बड़ी संख्या में कांवड़ियां जलाभिषेक के लिए पटना देवकली पहुंचे। यहां जलाभिषेक के बाद भक्तों ने कहा कि सावन माह में यहां भगवान शिव की आराधना से मनौती पूरी होकती है। भगवान शिव अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उनकी मनौती पूरी करते हैं। डीएम अवनीश राय ने बताया कि जिले के सभी शिवालयों में सावन माह के दूसरे सोमवार के लिए शांतिपूर्ण ढंग से जलाभिषेक किया गया।

सामान्य प्रश्न

सावन के दूसरे सोमवार को बाबा शिव के लिए जलाभिषेक कराने के लिए कितने भक्त आए थे?
सावन के दूसरे सोमवार को लाखों की संख्या में कांवड़ लेकर आए भक्तों ने अपनी-अपनी श्रद्धा के चलते शिवालयों में जलाभिषेक किया।
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