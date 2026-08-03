शिवालयों में बम-बम की गूंज, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

हमीरपुर के शिवमंदिरों में सावन के पहले सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने विधिवत भगवान शंकर की पूजा की और जलाभिषेक किया। सुरक्षा के लिए मंदिरों में व्यापक इंतजाम किए गए थे। शल्लेश्वर महादेव और चौपरेश्वर धाम में भीड़ का सैलाब देखने को मिला।

हमीरपुर। जनपद के शिवमंदिरों में सावन के पहले ही दिन सोमवार का शुभ दिन पड़ने पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्तों के जत्थे हर-हर महादेव के उद्घोष के साथ शिवालयों की ओर कूच करते हुए दिखाई दिए। भक्तों ने विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा-अर्चना की और जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर मंदिरों के अंदर और बाहर व्यापक इंतजाम किए गए थे। सिंहमहेश्वर में सुबह से बम-बम, मनासर और कोटेश्वर मंदिरों में भीड़

श्रद्धालुओं का जलाभिषेक यमुना-बेतवा के संगम पर स्थित सिंहमहेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। यही हाल पातालेश्वर मंदिर का रहा। यहां भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा। इन मंदिरों को कल ही सजाया-संवारा गया था। भीड़ को नियंत्रित करने को मंदिर कमेटी की ओर से इंतजाम भी कराए गए थे। हर-हर महादेव के जयकारों के साथ भक्तों ने महादेव को दूध के साथ-साथ दही, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, पुष्प, चंदन आदि के साथ जलाभिषेक किया। कुरारा ब्लाक के बेरी गांव स्थित कोटेश्वर शिव मंदिर और सुमेरपुर ब्लाक के मनासर बाबा मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ पहुंचनी शुरू हो गई। जिन्होंने श्रद्धा भक्ति के साथ बेलपत्र, दूध, दही, शहद, धतूरा आदि से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। शंकरपुर गांव स्थित प्राचीन पहाड़ी देव शिवमंदिर में लोगों ने पूजा-अर्चन किया। दिन भर भंडारा हुआ।

शल्लेश्वर धाम में उमड़ी आस्थावानों की भीड़ सरीला। सुप्रसिद्ध शल्लेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के से ही जलालपुर पक्का घाट और भेड़ी डांडा स्थित बेतवा घाट से कांवड़िये बेतवा का जल लेकर मंदिर पहुंचने लगे। दिनभर भगवान शल्लेश्वर महादेव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पूजन-अर्चन चलता रहा। मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद रहा। एसडीएम विकास कुमार यादव के निर्देशन में जलभराव घाटों, कांवड़ मार्ग और मंदिर परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल के साथ राजस्व विभाग के लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव और अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। घाटों पर वन विभाग की टीम भी तैनात रही।

चित्रकूट से जल लेकर आया कांवड़ियों का जत्था राठ। सावन माह के पहले सोमवार को चौपरेश्वर धाम स्थित शिवमंदिर में भीड़ उमड़ पड़ी है। चित्रकूट से जल लेकर लौट विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सवा सौ कावड़ियां चौपरेश्वर धाम पहुंचे। जहां पर भोलेनाथ उद्घोष के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया। दर्शन के लिए महिलाओं और पुरुषों की सुबह से ही लंबी लाइन लग गई। रविवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सवा सौ लोग जल लेने चित्रकूट धाम गए हुए थे। सोमवार को उनका जत्था कांवड़ लेकर कस्बे के चौपरेपश्वर धाम स्थित भगवान शिव मंदिर पहुंचा। जहां जलाभिषेक किया।