सावन की पहली सोमवारी को मुंडेश्वरी में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

भगवानपुर के पंवरा पहाड़ी स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। 50-60 हजार भक्तों ने पूजा-अर्चना की। मेला परिसर में सुरक्षा, पेयजल, और सफाई की व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं को चार धर्मशालाओं में विश्राम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

कांवरियों व आम श्रद्धालुओं की लगी रही कतार, भोले शंकर के जयघोष से गूंजती रही भगवानपुर प्रखंड की पंवरा पहाड़ी जलाभिषेक के बाद चार धर्मशाला और विवाह भवन में विश्राम करते दिखे श्रद्धालु सुरक्षा, पेयजल, शौचालय, आवासन, प्रकाश, पार्किंग, उपचार की सुविधा थी उपलब्ध (पेज चार की लीड खबर) भगवानपुर, एक संवाददाता। देश के अतिप्राचीन मंदिरों में शामिल मां मुंडेश्वरी धाम में सावन की पहली सोमवारी से श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा।

धार्मिक क्रियाएँ श्रावणी मेला के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों ने मां मुंडेश्वरी की पूजा और चतुर्मुखी महामंडलेश्वर महादेव का जलाभिषेक तथा श्रीगणेश का दर्शन-पूजन किया। मां मुंडेश्वरी धार्मिक न्यास समिति के सचिव अशोक कुमार सिंह ने दावा किया कि शाम तक 50-60 हजार कांवरियों और आम भक्तों ने पूजा-अर्चना व जलाभिषेक किया है। भीड़ को देखते हुए बैरियर पर वाहन को रोककर पार्किंग में लगवाया गया, ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं हो। प्रधान पुजारी उमेश मिश्र व सहायक पुजारियों द्वारा बाबा भोलेनाथ व मां मुंडेश्वरी की पूजा-अर्चना व आरती के बाद मंदिर का द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। देवी-देवताओं का आकर्षक शृंगार किया गया है। मंदिर को भी फूल-पत्तियों से सजाया गया है। पंवरा पहाड़ी हर-हर महादेव के जयकारे से गूंज उठी।

सुरक्षा व्यवस्थाएँ दर्शन-पूजन के बाद श्रद्धालु मां मुंडेश्वरी मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। कुछ लोग नारियल की बली दे रहे थे तो कुछ श्रद्धालु हवन करने में व्यस्त दिखे। समिति के सचिव अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मेला परिसर में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। जिला पुलिस केंद्र व भगवानपुर थाने की पुलिस के अलावा निजी गार्ड को भी तैनात किया गया है। मेडिकल टीम द्वारा शिविर लगाया गया है। मेला परिसर में फूल, माला, प्रसाद, चुनरी, नारियल, चाय, नाश्ता, भोजन आदि की 200 से भी ज्यादा दुकानें सजी हैं।

स्वच्छता और सुविधा मेले में स्वच्छता का खास ध्यान रखा जा रहा है। इसको लेकर धाम परिसर के दुकानदारों व श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, प्रकाश, सफाई, सुरक्षा आदि का प्रबंध किया गया है। मेले में कई राज्यों के श्रद्धालु आते हैं। उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। धाम तक जानेवाले सड़क व सीढ़ी मार्ग को सुगम बनाया गया है। वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। दूर-दरागत से आनेवाले श्रद्धालुओं के लिए चार धर्मशाला व विवाह भवन में आवासन का प्रबंध किया गया है। बिना लहसुन-प्याज की बिक रही खाद्य सामग्री मां मुंडेश्वरी परिसर में विभिन्न तरह की करीब 200 दुकानें लगी हैं। इसमें फूल-माला, पूजन सामग्री की बिक्री के लिए 140, नाश्ता की पांच व भोजन के लिए आठ दुकानें खोली गई हैं। दस शृंगार सामग्री की दुकानें हैं। इसके अलावा अन्य कई जरूरी चीजों की दुकानें खुली हैं। नाश्ता व भोजन की दुकानों पर स्वच्छता एवं गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जा रहा है। सचिव ने बताया कि दुकानदारों से कहा गया है कि बासी चीजों की बिक्री नहीं करें। बिना प्याज व लहसून की खाद्य सामग्री हीं बेचें।

श्रद्धालुओं की आस्था मन्नत पूरी करती हैं मां मुंडेश्वरी सावन मास की पहली सोमवार को गाजीपुर से आए राधेकृष्ण जायसवाल ने बताया कि बेटे की शादी के चार साल बाद भी पोते की किलकारी सुनाई नहीं पड़ी। रिश्तेदार की सलाह पर मां के दरबार में प्रार्थना की। छह माह पहले बहू ने पोता जना। उसी का भार उतारने सपरिवार आए हैं। सोनभद्र की कलावती देवी ने बताया कि बेटे को नौकरी मिलने के बाद बकरे की बली दिलवाने आई हूं। परिजन भी साथ में हैं। मां सभी की मन्नत पूरी करती हैं।

भीड़ की व्यवस्था बारिश थमने के बाद उमड़े श्रद्धालु समिति के अकाउंटेंट गोपाल कृष्ण ने बताया कि सुबह से बारिश हो रही थी। रात में जो श्रद्धालु आए थे, उन्होंने सुबह में दर्शन-पूजन किया। बारिश थमने के बाद भक्तों की कतार लग गई। गुप्ताधाम से भी कांवरियों का जत्था पहुंचने लगा है। मंदिर के प्रधान पुजारी उमेश मिश्रा ने बताया कि सावन की पहली सोमवारी काफी भीड़ आई है। बारी-बारी से दर्शन-पूजन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सावन में भगवान शिव के जलाभिषेक का विशेष महत्व है। मां मुंडेश्वरी की तीन बार आरती होती है। फोटो- 03 अगस्त भभुआ- 1 कैप्शन- सावन मास की पहली सोमवारी को भगवानपुर की पंवरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर के गर्भगृह में चतुर्मुखी महादेव का रूद्राभिषेक करते न्यास समिति के सचिव अशोक कुमार सिंह। फोटो- 03 अगस्त भभुआ- 2 कैप्शन- सावन मास की पहली सोमवारी को भगवानपुर की पंवरा पहाड़ी पर स्थित मंदिर में मां मुंडेश्वरी की पूजा करते श्रद्धालु। फोटो- 03 अगस्त भभुआ- 3 कैप्शन- सावन मास की पहली सोमवारी को भगवानपुर की पंवरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी व महामंडलेश्वर की पूजा करने के लिए कतार में खड़े पुरुष भक्त। फोटो- 03 अगस्त भभुआ- 4 कैप्शन- सावन मास की पहली सोमवारी को भगवानपुर की पंवरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी व महामंडलेश्वर की पूजा करने के लिए कतार में अपनी बारी का इंतजार करतीं महिला श्रद्धालु। फोटो- 03 अगस्त भभुआ- 5 कैप्शन- सावन मास की पहली सोमवारी को भगवानपुर की पंवरा पहाड़ी पर मां मुंडेश्वरी मंदिर के गर्भगृह में चतुर्मुखी महामंडलेश्वर महादेव का किया गया शृंगार। फोटो- 03 अगस्त भभुआ- 6 कैप्शन- सावन मास की पहली सोमवारी को भगवानपुर की पंवरा पहाड़ी स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर के बाहर भोले भंडारी की पूजा करतीं महिलाएं। फोटो- 03 अगस्त भभुआ- 7 कैप्शन- सावन मास की पहली सोमवारी को पुलिस लाइन स्थित डाकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा करतीं महिलाएं। foto- 03 अगस्त भभुआ- 8 कैप्शन- सावन मास की पहली सोमवारी को भभुआ के देवीजी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए कतार में खड़ी महिलाएं। फोटो- 03 अगस्त भभुआ- 9 कैप्शन- सावन मास की पहली सोमवारी को आजाद नगर स्थित शिवालय में भोलेनाथ की पूजा करतीं युवती व महिलाएं।