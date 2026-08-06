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दूसरे सोमवार को जल लेने निकलने लगे कांवड़िया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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दूसरे सोमवार के लिये कछला से गंगा जल लेकर रवाना होते कांवड़िया। दूसरे सोमवार के लिये कछला से गंगा जल लेकर रवाना होते कांवड़िया।

दूसरे सोमवार को जल लेने निकलने लगे कांवड़िया

बदायूं। सावन माह के दूसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए कांवड़िया निकलने लगे हैं। दूसरे सोमवार को लाखों की संख्या में कांवड़ियों के कछला गंगा घाट पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस वजह से पुलिस प्रशासन के अलावा खुफिया एजेंसियां भी अभी से अलर्ट हैं। सकुशल कांवड़यात्रा निकलवाए जाने के लिए पुलिस और खुफिया एजेंसियां खुराफातियों पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरे सोमवार के लिए दूर-दराज से कांवड़ियों के आने का सिलसिला बुधवार से ही शुरू हो गया है। बरेली, पीलीभीत जिले से पैदल आने वाले कांवड़िया अब कछला गंगा घाट की ओर पहुंच रहे हैं। बरेली से लेकर कछला गंगा घाट तक हर-हर बोले, बम-बम भोले से कांवड़ रूट गूंजने लगा है। अब सोमवार तक यहां लगातार भीड़ बढ़ती जाएगी। शनिवार और रविवार से स्थानीय कांवड़िया जल लेने कछला गंगा घाट पहुंचेंगे。

भंडारे का आयोजन

दूसरे सोमवार के लिए शनिवार से ही बदायूं से कछला गंगा घाट तक जगह-जगह भंडारे आयोजित कराए जाएंगे। भंडारे का आयोजन कराने के लिए अभी से समाजसेवी और भोलेभक्तों ने अनुमति मांगनी शुरू कर दी है। भंडारे के आयोजन के लिए अनुमति को खाद्य सुरक्षा विभाग समेत सभी संबंधित विभागों से अनुमति मांगी जा रही है।

सुरक्षा इंतजाम

इस बार खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट सुरक्षा और कानून के जिम्मेदारों को सौंपते हुए बताया है कि दूसरे सोमवार के लिए लाखों की संख्या में कांवड़िया यहां पहुंचेंगे। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने अपने सौ जवान इस तरह से तैयार किए हैं कि वह भगवा चोला ओढ़कर कांवड़ियों के बीच चलेंगे। ताकि कोई खुराफाती किसी भी तरह की खुराफात को अंजाम न दे सके।

खुराफातियों पर नजर

कांवड़ियों के बीच अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उससे गहनता से पूछताछ होगी। किसी भी तरह की खुराफात होने पर खुराफाती को मौके से ही दबोचा जाएगा। फिलहाल अब दूसरे, तीसरे और अंतिम सोमवार तक कांवड़ियों की भीड़ बढ़ेगी तो पुलिस प्रशासन के इंतजाम भी बढ़ते जाएंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं?
कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने सौ जवानों को तैयार किया है जो भगवा चोला ओढ़कर कांवड़ियों के बीच चलेंगे।
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