दूसरी सोमवारी को लेकर उमड़ेगी डाक बमों की भीड़

सुल्तानगंज, निज संवाददाता। सावन महीने की दूसरी सोमवारी को लेकर रविवार को डाक बमों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रशासन द्वारा यहां डाक प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए नई सीढ़ी घाट, नमामि गंगे घाट, कृष्ण गढ़ नियंत्रण कक्ष, आदर्श मध्य विद्यालय में काउंटर खोला है। इसमें कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बीडीओ संजीव कुमार द्वारा उक्त स्थलों पर डाक प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। हालांकि श्रावणी मेले में प्रतिदिन हजारों की संख्या श्रद्धालु डाक बम के रूप में भाग लेते हैं। वह मैराथन रेस से कहीं काफी बड़ा है। यूनान के मैराथन क्षेत्र में प्राचीन काल में युद्ध की खबर दौड़कर पहुंचाने के कारण प्रसिद्ध मैराथन रेस की निर्धारित दूरी मात्र 42 किलोमीटर है, जबकि अजगैवीनाथ धाम से बाबा धाम की दूरी 96 किलोमीटर है।