Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दूसरी सोमवारी को लेकर उमड़ेगी डाक बमों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

सुल्तानगंज में सावन महीने की दूसरी सोमवारी पर डाक बमों की भरपूर भीड़ आने की उम्मीद है। प्रशासन ने डाक प्रमाण पत्र के लिए नए काउंटर खोले हैं। हजारों श्रद्धालु 96 किलोमीटर की दूरी पार करके भाग लेंगे, जिसमें महिलाओं की भी संख्या बढ़ रही है। यह यात्रा 24 घंटे के भीतर पूरी करनी होती है।

दूसरी सोमवारी को लेकर उमड़ेगी डाक बमों की भीड़

सुल्तानगंज, निज संवाददाता। सावन महीने की दूसरी सोमवारी को लेकर रविवार को डाक बमों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रशासन द्वारा यहां डाक प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए नई सीढ़ी घाट, नमामि गंगे घाट, कृष्ण गढ़ नियंत्रण कक्ष, आदर्श मध्य विद्यालय में काउंटर खोला है। इसमें कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बीडीओ संजीव कुमार द्वारा उक्त स्थलों पर डाक प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। हालांकि श्रावणी मेले में प्रतिदिन हजारों की संख्या श्रद्धालु डाक बम के रूप में भाग लेते हैं। वह मैराथन रेस से कहीं काफी बड़ा है। यूनान के मैराथन क्षेत्र में प्राचीन काल में युद्ध की खबर दौड़कर पहुंचाने के कारण प्रसिद्ध मैराथन रेस की निर्धारित दूरी मात्र 42 किलोमीटर है, जबकि अजगैवीनाथ धाम से बाबा धाम की दूरी 96 किलोमीटर है।

ये भी पढ़ें:डाकबम कांवरियों का जत्था देवघर रवाना

इस दूरी को 24 घंटे से पहले पूरा करने की बाध्यता के साथ डाक बम यात्रा करते हैं।श्रद्धालु डाकबम खाली पांव दो छोटे डब्बे में उत्तरवाहिनी गंगाजल भरकर पीठ पर लेकर इस भक्ति दौड़ में भाग लेते है। दिनोंदिन इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। महिला डाक बम की संख्या भी हर वर्ष बढ़ रही है। डाक बम की इस रेस में भाग लेने वाला हर व्यक्ति खुद इसका आयोजक और खुद निर्णायक भी है।

ये भी पढ़ें:Kodarma News: चंदवारा में कांवर पदयात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanganj Bhagalpur Latest News Bhagalpur News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।