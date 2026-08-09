दूसरी सोमवारी को लेकर उमड़ेगी डाक बमों की भीड़
सुल्तानगंज में सावन महीने की दूसरी सोमवारी पर डाक बमों की भरपूर भीड़ आने की उम्मीद है। प्रशासन ने डाक प्रमाण पत्र के लिए नए काउंटर खोले हैं। हजारों श्रद्धालु 96 किलोमीटर की दूरी पार करके भाग लेंगे, जिसमें महिलाओं की भी संख्या बढ़ रही है। यह यात्रा 24 घंटे के भीतर पूरी करनी होती है।
सुल्तानगंज, निज संवाददाता। सावन महीने की दूसरी सोमवारी को लेकर रविवार को डाक बमों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रशासन द्वारा यहां डाक प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए नई सीढ़ी घाट, नमामि गंगे घाट, कृष्ण गढ़ नियंत्रण कक्ष, आदर्श मध्य विद्यालय में काउंटर खोला है। इसमें कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बीडीओ संजीव कुमार द्वारा उक्त स्थलों पर डाक प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। हालांकि श्रावणी मेले में प्रतिदिन हजारों की संख्या श्रद्धालु डाक बम के रूप में भाग लेते हैं। वह मैराथन रेस से कहीं काफी बड़ा है। यूनान के मैराथन क्षेत्र में प्राचीन काल में युद्ध की खबर दौड़कर पहुंचाने के कारण प्रसिद्ध मैराथन रेस की निर्धारित दूरी मात्र 42 किलोमीटर है, जबकि अजगैवीनाथ धाम से बाबा धाम की दूरी 96 किलोमीटर है।
इस दूरी को 24 घंटे से पहले पूरा करने की बाध्यता के साथ डाक बम यात्रा करते हैं।श्रद्धालु डाकबम खाली पांव दो छोटे डब्बे में उत्तरवाहिनी गंगाजल भरकर पीठ पर लेकर इस भक्ति दौड़ में भाग लेते है। दिनोंदिन इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। महिला डाक बम की संख्या भी हर वर्ष बढ़ रही है। डाक बम की इस रेस में भाग लेने वाला हर व्यक्ति खुद इसका आयोजक और खुद निर्णायक भी है।
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