दूसरी सोमवारी पर श्रद्धलुओं का आंकड़ा दो लाख पार जाने की उम्मीद

दूसरी सोमवारी पर श्रद्धलुओं का आंकड़ा दो लाख पार जाने की उम्मीद
मुजफ्फरपुर में सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। प्रशासन के अनुसार, कांवरियों की संख्या 2 लाख के पार जा सकती है। कांवरियों ने पहलेजा से गंगाजल लेकर यात्रा शुरू कर दी है। मंदिर का पट सुबह चार बजे खुल जाएगा और जलाभिषेक की प्रक्रिया शुरू होगी।
मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है। प्रशासन और मंदिर समिति का अनुमान है कि इस बार जलाभिषेक करने वाले कांवरियों और श्रद्धालुओं का आंकड़ा 2 लाख के पार चला जाएगा। पहलेजा से पवित्र गंगाजल लेकर कांवरियों के जत्थे नाचते-गाते बाबा नगरी की ओर बढ़ रहे हैं। शनिवार शाम से जिले में कांवरियों का प्रवेश शुरू हो गया है।
कांवरियों का डेरा
पहलेजा से शुक्रवार की दोपहर जलबोझी कर चले कांवरियों ने शनिवार को दिनभर वैशाली, बिठौली, भगवानपुर, गोरौल के सेवा शिविरों में डेरा डाला। शाम में तपिश कम होने पर मुजफ्फरपुर सीमा में कांवरियों ने प्रवेश करना शुरू किया। कांवरियां रविवार की सुबह तक जिले के सेवा शिविरों में डेरा डालेंगे और रात्रि 12 बजे से जलाभिषेक शुरू करेंगे।
डाक और बाइक कांवरियों का जत्था
दूसरी सोमवारी के लिए रविवार सुबह से डाक और बाइक कांवरियों का जत्था पहलेजा रवाना होगा। इस बार डाक व बाइक कांवरियों की संख्या 50 हजार के अधिक रहने का अनुमान है। पहलेजा जाने से पहले सभी सुबह से ही बाबा गरीबनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने बताया कि प्रत्येक वर्ष सावन की दूसरी और तीसरी सोमवारी पर कांवरियों की संख्या अधिक रहती है। इस बार इनकी संख्या दो लाख के पार जाने की उम्मीद है। इसके अलावा सोमवारी की अहले सुबह से स्थानीय श्रद्धालु की भीड़ बढ़ने लगती है जो रात आठ बजे तक रहती है।
मंदिर खुलने का समय
सुबह चार बजे से खुल जाएगा मंदिर का पट
मंदिर के प्रधान पुजारी ने बताया कि सावन की सोमवारी पर जबसे मंदिर में अरघा लगा है, तब से सामान्य कांवरिया बाबा का दो बार जलाभिषेक करने आते हैं। पहली बार रविवार की सुबह से रात आठ बजे तक और दूसरी बार रात्रि 12 बजे के बाद जलाभिषेक करते हैं। रविवार सुबह चार बजे से जलाभिषेक शुरू होगा वह दोपहर 12 बजे तक चलेगा। वहीं, दोपहर दो बजे से जलाभिषेक शुरू होगा जो रात आठ बजे तक चलेगा। उसके बाद अरघा पर जलाभिषेक शुरू होगा जो अनवरत सोमवार रात आठ बजे तक चलेगा। उसके बाद बाबा का चावल से विशेष महाशृंगार किया जाएगा।
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