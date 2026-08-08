श्री महाशिवपुराण कथा सुनते श्रद्धालु
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श्रीराम वाटिका में आयोजित श्रीमहाशिवपुराण कथा में शनिवार को चौथे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथा व्यास ने श्रद्धालुओं को द्वादश ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की कथा विस्तार से सुनाई। कथा व्यास आचार्य अतुल कृष्ण महाराज ने बताया कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप की आराधना करने से मनुष्य को आध्यात्मिक शांति और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भगवान शिव की भक्ति के साथ सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए कहा। उन्होंने केदारनाथ, सोमनाथ, महाकाल सहित विभिन्न ज्योतिर्लिंगों की स्थापना और उनके धार्मिक महत्व का वर्णन किया। कथा के दौरान श्रद्धालु भगवान शिव के जयकारे लगाते रहे।
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