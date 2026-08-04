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कांवर यात्रा के पहले संकल्प करा रहे कांवरिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में श्रावणी मेला का एक सप्ताह पूरा हो चुका है। 4 से 5 लाख कांवरियों ने पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर कांवर यात्रा शुरू की है। जल्द ही दूसरी सोमवारी के लिए और भीड़ आने वाली है। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं।

कांवर यात्रा के पहले संकल्प करा रहे कांवरिया

भागलपुर। श्रावणी मेला के एक सप्ताह पूरे होने को है। अब तक करीब 4 से 5 लाख कांवरियों ने पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर कांवर यात्रा शुरू कर दी है एक-दो दिन के बाद दूसरी सोमवारी के लिए जल उठाने वालों की भीड़ लगने शुरू हो जाएगी। भीड़ नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा की तैयारी कर रखी है। नदी घाटों पर बैरिकेडिंग और जाली लगाकर जहां डूबने से बचाव के उपाय किए गए। वही, गंगा घाट से कच्चे कांवरिया पथ पर मैट बिछा कर पैदल चलने वालों को सुकून का एहसास कराया जा रहा है।

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