डाक कांवड़ का सैलाब, बाईपास और रुड़की- लक्सर मार्ग पर थमी गांवों की रफ्तार

डाक कांवड़ का सैलाब, बाईपास और रुड़की- लक्सर मार्ग पर थमी गांवों की रफ्तार
रुड़की, संवाददाता। डाक कांवड़ अपने चरम पर पहुंचने के साथ ही हरिद्वार की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है।
रुड़की। शनिवार को सुबह से ही डाक कांवड़ वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती रही। मंगलौर-हरिद्वार बाईपास से लेकर नगला इमरती और रुड़की-लक्सर मार्ग तक कांवड़ियों की भीड़ नजर आई। कई स्थानों पर सड़क के दोनों ओर पुलिसकर्मी तैनात रहे, ताकि कांवड़ वाहनों की आवाजाही के दौरान किसी तरह की रुकावट न हो। भीड़ का असर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई दिया। गांवों से शहर या बाजार की ओर जाने वाले लोग मुख्य मार्ग की बजाय वैकल्पिक और संपर्क रास्तों का इस्तेमाल करते रहे। कई ग्रामीणों ने जरूरी काम न होने पर गांव से बाहर निकलने से भी परहेज किया।
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