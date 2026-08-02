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सरकार छात्र-युवा हितों की उपेक्षा कर रही है: कन्हैया कुमार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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लीड युवा पेज विजेता प्रतिभागियों को जीडी कॉलेज में किया गया सम्मानित शिक्षा को सभी के लिए सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना सरका

सरकार छात्र-युवा हितों की उपेक्षा कर रही है: कन्हैया कुमार

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। कांग्रेस व एनएसयूआई की ओर से छात्रों की गूंज अभियान के तहत रविवार मैराथन दौड़ में युवाओं और छात्रों का अभूतपूर्व जनसैलाब देखने को मिला। कार्यक्रम में एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी डॉ. कन्हैया कुमार, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष शिवप्रकाश गरीब दास, शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह छात्रों की गूंज अभियान के जिला संयोजक अभिषेक सिंह, कांग्रेस नेता रजनीकांत पाठक, आलोक कुमार जग्गा, ब्रजेश कुमार प्रिंस आदि मौजूद थे। मैराथन में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, युवाओं, शिक्षकों, खेल प्रेमियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

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छात्रों के मुद्दे

इस अवसर पर डॉ. कन्हैया कुमार ने कहा कि देश के युवाओं और छात्रों के सामने शिक्षा, रोजगार और अवसरों का गंभीर संकट है। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार छात्र-युवा हितों की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और छात्रों की समस्याओं के समाधान की मांग की। युवाओं से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करने और छात्र हितों की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

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युवाओं का जनआंदोलन

यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह बेगूसराय जिला कांग्रेस कमिटी के जिलाध्यक्ष शिवप्रकाश गरीब दास ने कहा कि छात्रों की गूंज अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बिहार के छात्रों और युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का जन-आंदोलन है। मैराथन में उमड़ी युवाओं की भारी भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि छात्र शिक्षा, रोजगार और अपने अधिकारों के मुद्दों पर जागरूक हैं तथा बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई हमेशा छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी मजबूती से लड़ती रहेगी।

छात्रों के अधिकारों की मांग

शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह छात्रों की गूंज अभियान के जिला संयोजक अभिषेक सिंह ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल छात्रों की समस्याओं को उठाना नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जागरूकता के प्रति युवाओं को संगठित करना है। आज मैराथन दौड़ में जिस तरह हजारों युवाओं और छात्रों की भागीदारी देखने को मिली, वह इस बात का स्पष्ट संदेश है कि युवा अपने अधिकारों और बेहतर भविष्य के लिए एकजुट हो रहे हैं। कहा कि सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति हो। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं। मौके पर वार्ड पार्षद शगुफ्ता ताजावर, कांग्रेस नेता अनुपम कुमार अन्नू, राजा गौतम, आजाद कुमार, निशांत सिंह, पवन कुमार, मुरारी कुमार, रणविजय कुमार, गोपाल कुमार, हारून रशीद व अन्य थे। इन्होंने मारी बाजी बालक वर्ग में प्रथम पुरस्कार संजीत कुमार, द्वितीय पुरस्कार पीयूष कुमार व तृतीय स्थान पर आने वाले मंजेश कुमार को दिया गया। वही बालिका वर्ग में प्रथम पुरस्कार बखरी से आई हुई मीठी कुमारी ने 21 हजार का नगद इनाम जीता। दूसरे स्थान पर संजात से आई सोनाली ने 15 हजार और तृतीय स्थान पर लक्ष्मी कुमारी ने 11 हजार रुपए का इनाम अपने नाम किया। इसके अलावा बालक और बालिका वर्ग में प्रथम 10 आने वाले प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इसमें बालक वर्ग में चंदन कुमार, राहुल कुमार, बृजेश कुमार, शिवम कुमार,दिनेश कुमार किशन यादव थे। वही बालिका वर्ग में कोमल कुमारी गुड़िया कुमारी सुमन कुमारी रिंकी कुमारी दीपा कुमारी जूना कुमारी ऋण कुमारी सिया कुमारी थी।

संविधान और आरक्षण

आरक्षण को खत्म करने की बातें संविधान विरोधी बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा कि आरक्षण को खत्म करने की बातें संविधान विरोधी है। देश के युवा जाति व धर्म को भूलकर शिक्षा व नौकरी के सवाल पर इकट्ठा हो रहे हैं। इसलिए सरकार घबरा रही है। उन्होंने पीएम से युवाओं से माफी मांगने की बात कही। कहा कि आरक्षण की व्यववस्था समानता को स्थापित करने के लिए हुए है। पूंजीपतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि सबसे पहले इनका आरक्षण छीनना चाहिए। पुश्तैनी के हिसाब से जो लोग जिस पद पर बने हुए हैं, उनका आरक्षण छीनना चाहिए। सबका अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए। संविधान इसकी व्यवस्था करता है। वे जीडी कॉलेज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत मैराथन के प्रतिभागियों को सम्मानित करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। पत्रकारों के सवाल के जवाब में कन्हैया कुमार ने कहा कि देश को चलाना भाजपा के वश की बात नहीं है। किसान का सवाल हो, छात्रों का सवाल हो। गरीबों का सवाल हो। सरकार चुप्पी साध लेती है। ये गैरजिम्मेदार लोग हैं। जनता अपनी चुप्पी तोड़कर इनको जवाब देगी। छात्रों की गूंज से जनजागरूकता होगी। देश की व्यवस्था बदलेगी। सांसद पप्पू यादव पर सनातन का अपमान करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा का भगवा के ऊपर पेटेंट है क्या। तिरंगा में भगवा है। आरएसएस ने कभी तिरंगा नहीं फहराया। देश की आजादी को स्वीकार नहीं किया। रामजी को नाथुराम को मानने वालों ने बदनाम किया है। राममंदिर के नाम पर चंदा व चढ़ावा को चुराने वाले लोग कौन हैं। कहा कि जिसकी जैसी भावना रहती है, उसे वैसा ही दिखता है। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार

सामान्य प्रश्न

कौन से नेताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया?
कार्यक्रम में एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी डॉ. कन्हैया कुमार, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवप्रकाश गरीब दास, शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक सिंह, और अन्य कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया।
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