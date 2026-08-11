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रंग-बिरंगी झांकियों के साथ देर रात तक गुजरते रहे शिवभक्त, शहर में गूंजते रहे भोले के जयकारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों का सिलसिला महाशिवरात्रि के अवसर पर जारी रहा। रंग-बिरंगी झांकियां और धार्मिक स्वरूपों के साथ कांवड़िये नाचते-गाते हुए शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरे। श्रद्धालुओं की भीड़ देर रात तक स्थलों पर बनी रही, हर-हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो गया।

रंग-बिरंगी झांकियों के साथ देर रात तक गुजरते रहे शिवभक्त, शहर में गूंजते रहे भोले के जयकारे
रंग-बिरंगी झांकियों के साथ देर रात तक गुजरते रहे शिवभक्त, शहर में गूंजते रहे भोले के जयकारे

सावन मास की महाशिवरात्रि को लेकर हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों का सिलसिला सोमवार को देर रात तक जारी रहा। डाक कांवड़ वाहनों के साथ निकाली जा रही आकर्षक और रंग-बिरंगी झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों से सजी झांकियों के साथ कांवड़िये नाचते-गाते हुए अपने-अपने गंतव्यों की ओर बढ़ते रहे। इस दौरान पूरा शहर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा। सोमवार को हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकले डाक कांवड़ वाहन शामली से होकर हरियाणा के विभिन्न गांवों और कस्बों की ओर रवाना हुए। इनमें राजपुरा, पहलादगढ़, खरबला, नचार खेड़ा, आंवल, पुढाल, खेड़ा, पालवां, लजवाड़ा कलां, राजरा साहनी, जाट महकला, मुरादपुरा, रूपगढ़ सिटी, डोहरकला, गढ़ीरूथल, किरतान, बुचावास, हांसी, ललितपड़ा, जुलाना, बड़छप्पर, सोहाना, शिव रादनगर, धर्मगढ़, रिवासा, बड़ौदा, टिटौली, फरमाणा खास, शेखपुरा सहित कई गांवों और कस्बों के शिवभक्त शामिल रहे।

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डाक कांवड़ वाहनों पर सजी भगवान शिव की मनमोहक झांकियां दूर से ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थीं। कहीं भगवान शिव का विशाल स्वरूप दिखाई दे रहा था तो कहीं शिव परिवार और अन्य धार्मिक प्रसंगों को झांकियों के माध्यम से दर्शाया गया था। डीजे पर बज रहे भोले के भजनों पर शिवभक्त झूमते हुए आगे बढ़ रहे थे। कांवड़ियों की झांकियों को देखने के लिए देर रात तक शहर के प्रमुख स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। शिव चौक, कैराना रोड स्थित गुलजारी वाला शिव चौक, विजय चौक, कुड़ाना रोड और एसटी तिराहा पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर कांवड़ यात्रा का नजारा देखते रहे। महिलाओं और बच्चों ने भी डिवाइडरों पर बैठकर आकर्षक झांकियों और कांवड़ वाहनों को देखा। देर रात तक शहर के मार्गों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। पूरा शहर मानो भगवान शिव की भक्ति में डूबा नजर आया। जगह-जगह हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। शिवभक्तों के स्वागत और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। कांवड़ियों के गुजरने तक शहर जागता रहा और शिवभक्ति की अनोखी छटा देखने को मिली।

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