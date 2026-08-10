सावन का दूसरा सोमवार आज, शिवालयों में गूंजेगा हर-हर महादेव

पीलीभीत में सावन के पर्व पर शिव भक्तों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। गौरीशंकर मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ियों के जत्थे सुरक्षा व्यवस्था के साथ रवाना हो रहे हैं। मंदिर परिसर में व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं ताकि श्रद्धालु शांति से पूजा कर सकें।

पीलीभीत। सावन के पावन पर्व पर दूसर सोमवार को शिवभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। शहर के गौरीशंकर मंदिर समेत प्रमुख शिवालयों में बड़ी संख्या में शिवभक्त और कांवड़िये भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचेंगे। कांवड़ियों के जत्थे रविवार को पूरे दिन कछला समेत विभिन्न स्थानों के लिए रवाना होते रहे। सोमवार को गंगाजल लेकर लौटने वाले कांवड़िये शिवालयों में भगवान शिव का अभिषेक कर अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करेंगे। मंदिरों में हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय रहने की उम्मीद है। शिवभक्तों की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन और मंदिर कमेटियों ने सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है।

कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्थाएं रविवार शाम से ही कांवड़ मार्ग समेत शहर के प्रमुख चौराहों और सभी प्रमुख शिवमंदिरों में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई। मंदिर परिसर में बैरीकेडिंग के साथ जगह-जगह बैरियर लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की आवाजाही व्यवस्थित बनी रहे। प्रत्येक कांवड़िया जत्थे के साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे। शहर के गौरीशंकर मंदिर, अर्द्धनारीश्वर मंदिर, दूधिया महादेव समेत सभी शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। गौरीशंकर मंदिर में भीड़ नियंत्रण और अन्य व्यवस्थाओं में पुलिस की मदद के लिए वालंटियरों की ड्यूटी लगाई गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर में मोबाइल बैरीकेडिंग की भी व्यवस्था की गई है। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर कांवड़ मार्ग पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। जगह-जगह पीएसी भी तैनात की जाएगी। मंडी समिति में कांवड़ियों के ठहरने को लेकर भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मंदिरों और शहर के प्रमुख चौराहों पर रविवार रात से ही सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय कर दी गई है, ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण माहौल में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सकें।

कांवड़ियों का जत्था मंडी में मंडी में पहुंचा कांवड़ियों का जत्था भोला कांवड़िया संघ की ओर से मंडी समिति में की गई व्यवस्थाएं रविवार शाम को ही कछला घाट से कुछ कांवड़िया मंडी समिति में पहुंच गए हैं। वह यहां रविवार रात में रूककर विश्राम करते हैं। भोला कांवड़िया संघ की ओर से मंडी समिति में रुकने वाले कांवड़ियों को खानपाल की व्यवस्था करवाई जाती है। जिसमे समाजसेवी राजेश अग्रवाल बिछले,डाक्टर निर्देश जैसवार, सचिन सिंह, आशीष मॉडर्न, मनोज, सौरभ अग्रवाल,बब्बू हांडा आदि का सहयोग रहता है।