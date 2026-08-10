डाक कांवड़ : थकान न विश्राम, केवल भोले का नाम
सावन के इस पवित्र महीने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में शिवभक्तों की भारी भीड़ है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे डाक कांवड़ियों का उत्साह बरकरार है। युवा कांवड़िये तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, जो आस्था और टीम वर्क का प्रतीक है।
सावन के इस पवित्र महीने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासकर मेरठ का हाईवे और शहर पूरी तरह से केसरिया रंग में रंग चुका है। रविवार को सुबह से ही हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों की भारी भीड़ से पूरा इलाका शिवमय नजर आ रहा है। दौराला से लेकर सिवाया टोल प्लाजा और मोदीपुरम तक की सड़कों पर केवल हर-हर महादेव और बम-बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। इस झुलसाने वाली उमस और गर्मी के बावजूद राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश से आए डाक कांवड़ियों का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। अपने आराध्य देव के जलाभिषेक की धुन में युवा कांवड़िये तेज गति से कदम बढ़ाते हुए गंतव्य की ओर अग्रसर हैं। सामान्य कांवड़ यात्रा में जहां श्रद्धालु पैदल चलकर कई दिनों में अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, वहीं डाक कांवड़ की विशेषता इसकी रफ्तार और अनुशासन है। इसमें कांवड़िये बिना रुके लगातार दौड़ते हुए निर्धारित समय में अपने शिवालय पहुंचते हैं। युवाओं के लिए यह यात्रा सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि शरीर, मन और संगठन शक्ति की एक कठिन परीक्षा है। कई युवा तो हरिद्वार से मेरठ तक की दूरी महज 8 से 10 घंटे में ही तय कर रहे हैं, जबकि कुछ लंबी दूरी (जैसे हरिद्वार से अलवर, लगभग 400 किमी) के सफर को महज 20-22 घंटे में पूरा करने का लक्ष्य लेकर दौड़ रहे हैं.
डाक कांवड़ की सबसे बड़ी ताकत टीम वर्क
अलवर से डाक कांवड़ लेकर जा रहे राहुल चौधरी, एटा निवासी आशुतोष, नूंह हरियाणा निवासी आशीष ने बताया कि शरीर को लगातार कई घंटे तक सक्रिय रखने के लिए खानपान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तला-भुना खाना छोड़कर पौष्टिक आहार और पर्याप्त पानी का सेवन किया जाता है, ताकि शरीर पर अनावश्यक बोझ न पड़े। डाक कांवड़ की सबसे बड़ी ताकत इसकी सामूहिकता और टीम वर्क है। एक दल में 15-20 से 30-40 युवा शामिल होते हैं, जिनमें हर सदस्य की तय जिम्मेदारी होती है। कोई सदस्य आगे रहकर पूरी टोली की गति को नियंत्रित करता है। अब मेरठ शहर के बाहरी हिस्से में हाईवे से लेकर शहर तक डाक कांवड़ का रेला दिखाई दे रहा है। डाक कांवड़ियों का मानना है कि भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे में वे सब कुछ भूल कर कांवड़ उठाते हैं और भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं.
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