राजकीय श्रावणी मेला के तीसरे दिन बासुकीनाथ में 50 हजार कांवरियों ने किया जलार्पण

बाबा बासुकीनाथ धाम में मासव्यापी राजकीय श्रावणी मेला के तीसरे दिन 50000 श्रद्धालुओं ने नागेश ज्योतिर्लिंग पर पवित्र जलाभिषेक किया। शनिवार को 12.68 लाख रुपए का राजस्व भी मंदिर को प्राप्त हुआ। श्रद्धालुओं का उमड़ता सैलाब और भव्य पूजा आयोजन ने इस दिन को विशेष बना दिया।

मासव्यापी राजकीय श्रावणी मेला के तीसरे दिन शनिवार को बाबा बासुकीनाथ धाम में 50000 श्रद्धालुओं ने नागेश ज्योतिर्लिंग पर पवित्र जलाभिषेक कर स्पर्श पूजन किया। भोलेनाथ के दिवाकालीन विश्राम पूजा होने तक शाम के 5 बजे पर्यंत कुल 49,785 श्रद्धालुओं ने जलार्पण कर लिया था। मंदिर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को 2200 कांवरिया श्रद्धालुओं ने 500 रुपये की दर से मंदिर कार्यालय से शीघ्र दर्शनम का कूपन लेकर शीघ्र दर्शनम किया। वहीं श्रावणी मेला के तीसरे दिन शिव गंगा और मंदिर के कीर्तन शाला में अवस्थित जलार्पण काउंटर से अच्छी संख्या में कांवरियों ने जलार्पण किया।

राजकीय श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बासुकीनाथ मंदिर में संध्या 5 बजे बाबा फौजदारीनाथ की विश्राम पूजा हुई। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। भोलेनाथ के विश्राम के बाद संध्या वंदन के लिए बासुकीनाथ मंदिर पुनः खुला। जिसके बाद कांवरिया श्रद्धालुओं ने एक बार फिर पवित्र गंगाजल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करना प्रारंभ किया जो रात्रि कालीन श्रृंगार पूजा तक अनवरत जारी रहा। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव के तीसरे दिन शनिवार को बाबा बासुकीनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही चारों तरफ बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई देती रही।

बासुकीनाथ मंदिर को राजस्व में मिली बढ़ोतरी राजकीय श्रावणी मेला के तीसरे दिन बासुकीनाथ मंदिर को मिला 12.68 लाख का राजस्व बता दें कि राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2026 के तीसरे दिन शनिवार को बाबा बासुकीनाथ मंदिर को विभिन्न स्रोतों से 12.68 लाख रुपए राजस्व की आमदनी हुई है। शनिवार को कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ने से 2200 कांवरिया श्रद्धालुओं ने मंदिर कार्यालय से 500 रुपये की दर से शीघ्र दर्शनम का कूपन लेकर स्पर्श पूजा किया। शीघ्र दर्शनम से बासुकीनाथ मंदिर कोष को कुल 11 लाख रुपये नगद की आमदनी हुई है। वहीं मंदिर के गोलक से 1, 57,540 रूपये तथा अन्य स्रोत से मंदिर को 11139 रुपये भी प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार शनिवार को तीसरे दिन बाबा बासुकीनाथ मंदिर को विभिन्न स्रोतों से 12,68,679 रुपये प्राप्त हुए हैं।