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कुशेश्वरस्थान:50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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महेश कानोडिया, कुशेश्वरस्थान पूर्वी में सावन की पहली सोमवारी पर 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने शिवगंगा घाट में स्नान किया और मंदिर के पट खुलने का इंतज़ार किया। पूजा के बाद श्रद्धालु मंदिर से बाहर निकले। सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों ने ध्यान दिया।

कुशेश्वरस्थान:50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

महेश कानोडिया,कुशेश्वरस्थान पूर्वी। मिथिला के बाबाधाम कुशेश्वरस्थान में सावन की पहली सोमवारी को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव का जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि, अमन-चैन की मंगलकामना की। रविवार की आधी रात से ही श्रद्धालु शिवगंगा घाट में स्नान कर गजेन्द्र नारायण सिंह धर्मशाला में बनाई गई घुमावदार बैरिकेडिंग में कतारबद्ध होकर मंदिर का पट खुलने का इंतजार करते रहे। श्रद्धालुओं की ओर से हर-हर महादेव, बोल बम और कुशेश्वरनाथ के जयघोष से पूरा मंदिर क्षेत्र भक्तिमय रहा। अलसुबह मंदिर के पुजारियों की ओर से प्रात:कालीन पूजा संपन्न होने के बाद करीब तीन बजे आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर का प्रवेश द्वार खोल दिया गया।

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श्रद्धालुओं ने चंद्रकूप से पवित्र जल लेकर अरघा के माध्यम से शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, पुष्प, अक्षत एवं चंदन अर्पित कर बाबा का जलाभिषेक किया।पूजा-अर्चना के बाद शिवभक्त मंदिर के पश्चिमी द्वार से की गई निकासी की व्यवस्था के रास्ते बाहर होते रहे। मंदिर परिसर स्थित अन्य देवी-देवताओं के मंदिर के पट बंद रहने से श्रद्धालुओं ने उनका दर्शन-पूजन बाहर से ही किया। डीएसपी प्रभाकर तिवारी, थानाध्यक्ष गौरव प्रसाद, ग्रामीण एसपी साक्षी कुमारी तथा सहायक समाहर्ता कल्पना रावत सुबह से ही व्यवस्था की निगरानी में जुटे रहे। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जल्ला रेड्डी ने भी मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

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