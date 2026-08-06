मांगों को लेकर विद्यार्थियों की आक्रोशी रैली ,सौंपा मांग पत्र

साहिबगंज। झारखण्ड स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी (जेएसएससी) के बैनर तले बुधवार को साहिबगंज कॉलेज परिसर से स्थानीय विभिन्न छात्र संगठनों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जनाक्रोश महार Rally निकाली। रैली के माध्यम से जेपीएससी व जेएसएससी परीक्षाओं में कथित रूप से हुई अनियमितता, लंबित छात्रवृति के भुगतान, कल्याण छात्रावासों में मूलभुत सुविधाएं उपलब्ध कराने व साहिबगंज कॉलेज में स्नातक में नामांकन सीटों में की गई भारी कटौती पर विरोध जताया गया। रैली आदिवासी छात्रावास के छात्रनायक अमित हांसदा के नेतृत्व में निकाली गई। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि झारखंड के छात्र-छात्राएं आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परीक्षाओं में अनियमितताओं एवं सरकारी उदासीनता के चलते गंभीर संकट का सामना कर रहा है। प्रतियोगी परिक्षाओं में पारदर्शिता का अभाव, छात्रवृति के भुगतान में अत्यधिक विलंब, कल्याण छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं की कमी तथा उच्च शिक्षा में सीटों की कटौती के कारण हजारों विधार्थियों का भविष्य प्रभावित हा रहा है। रैली साहिबगंज कॉलेज से होते हुए रेलवे स्टेशन चैक, सब्जी मंडी, पश्चिमी रेलवे फाटक होते हुए डीसी से मुलाकात करने समाहरणालय पहुंची। समाहरणालय में राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम मांगपत्र सौंपा गया। मौके पर पूर्व छात्रनेता मनोहर टुडू, छोटेलाल पासवान, सोनू कुमार दास, रंजन कुमार, बाबूधन, रितेश मंडल आदि मौजूद थे।

श्रीकुंड में छात्र-युवाओं ने निकाला न्याय मार्च

बरहड़वा, प्रतिनिधि। झारखंड में जेपीएससी एवं जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध एवं भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर बुधवार को प्रखंड क्षेत्र के श्रीकुंड में छात्र-युवा न्याय मार्च निकाला गया। यह मार्च रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में आयोजित किया गया। मार्च में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों, युवाओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। शाम करीब पांच बजे श्रीकुंड हाई स्कूल मैदान से शुरू हुआ मार्च ब्रिज मोड़ तक पहुंचा। इस दौरान प्रतिभागियों ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करने, पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा योग्य अभ्यर्थियों को समयबद्ध नियुक्ति देने की मांग की। मौके पर श्रीकुंड पंचायत के मुखिया मो. इश्तियाक ने कहा कि झारखंड का युवा वर्षों तक मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, लेकिन पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं उसकी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर देती हैं। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि युवाओं के अधिकार और न्याय की लड़ाई है। सरकार को भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मौके पर तोफाइल शेख, शकील अहमद, अजमाईल शेरशाबादी, तौकीर शरावत, वकील अहमद, अब्दुल रहमान, अरजाद आदि थे।