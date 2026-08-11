डाक कांवड़ से पटा शहर का कांवड़ मार्ग, बोल बम की गूंज

हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़ियों का सैलाब जनपद के हाईवे और कांवड़ मार्गों पर दौड़ रहा है। सावन मास की शिवरात्रि पर शिवालयों में जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तेज बारिश के बावजूद कांवड़ियों ने दौड़ना जारी रखा। प्रशासन ने उनके मार्ग को खाली कराने में मदद की।

हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल दौड़ते हुए जनपद के हाईवे व कांवड़ मार्गों से होकर डाक कांवड़ियों का सैलाब गुजर रहा है। कांवड़ियों के लिए जनपद के कांवड़ मार्ग पर विशेष बंदोबस्त प्रशासन द्वारा किए गए हैं। सावन मास की शिवरात्री पर शिवालयों में गंगा जल से जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियें अपने-अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध शिवालयों में पहुंचने शुरू हो गए हैं। शहर में सुबह से हुई तेज मूसलाधार बारिश के बीच डाक कांवड़ियों के कदम नहीं रूके और वह तेज बारिश में ही दौड़ते हुए शहर से गुजरे। सोमवार को भारी मूसलाधार बारिश के बावजूद जनपद के हाई-वे व शहर के कांवड़ मार्गों से होकर डाक कांवड़ियों का सैलाब निकल रहा है। युवा शिवभक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर अपने क्षेत्र के शिवा धाम तक पहुंचने के लिए समय निर्धारित करके वहां से पैदल दौडते हुए निकल पड़े हैं, जो शहर के अन्दर से होते हुए तेज बारिश में ही शिव चौक की परिक्रमा कर कुछ शामली व बुढ़ाना रोड की ओर दौड़ रहे हैं, तो कुछ मेरठ रोड की ओर निकल रहे हैं। अपने गंतव्य तक उचित समय में पहुंचने के लिए युवाओं का एक दल तेज बारिश के बावजूद हाईवे पर दौड़ लगा रहा है। दल में 10 से अधिक युवा साथ में बाइकों व मिनी ट्रक से चल रहे हैं, जो थोड़े समय के अंतराल पर गंगाजल लेकर दौड़ रहे साथी कांवड़िये की सहायता करते हुए उससे जल लेकर दौड लगा रहे हैं। डाक कांवड़ियों के निर्धारित समय तक अपने गंतव्य तक पहुचने के लिए जहां उनके साथी रास्तों को खाली कराते हुए चलते रहते हैं, वहीं प्रशासन भी उनके इस कार्य में उनका पूरा सहयोग करते हैं। प्रशासन उनके लिए पूरे मार्गों को खाली कराने में सहायता करते हैं। उनके मार्ग में किसी भी आने-जाने वाले को खड़ा नहीं होने देते और न ही किसी साइकिल, बाइक या अन्य वाहन को उनके मार्ग में आने देते हैं。

बाईपास पर दौड रहे डाक कांवड़िये तेज मूसलधार बारिश के बावजूद सोमवार को मुजफ्फरनगर के बाहर से गुजर रहे बाईपास पर सिर्फ डाक कांवड़िये ही गुजर रहे हैं। पूरे मार्ग पर दौड लगाते डाक कांवड़ियें व उनके साथी बाइकों व गाडियों में सिटी बजाते हुए रास्ते को खाली कराते हुए साथ चल रहे हैं। पूरा हाईवे मार्ग डाक कांवड़ियों से पटा हुआ है। मार्ग पर दौड़ लगाते डाक कांवड़िये उनके साथ चलने वाले बाइकों पर सवार कांवड़िये और मिनी ट्रक ही दिखाई दे रहे हैं।

शहर में दिख रही सिर्फ युवाओं की दौड़ जनपद के सिसौना से लेकर शहर के हाईवे और शहर अंदर से गुजरने वाले डाक कांवड़ियों की दौड ही दौड दिखाई दे रही है। उनके साथी बम भोले के जयकारे करते रास्ता खाली कराते हुए बाइकों पर आगे आगे चल रहे हैं। कच्ची सड़क, रूडकी रोड, मेरठ रोड, भगत सिंह रोड, शामली रोड, बुढ़ाना रोड, हाईवे से गुजरने वाले डाक कांवड़ियों के लिए शहर के अंदर सभी डाक कांवड़ मार्गों को पूरी तरह रोक दिया गया है।

डाक कांवड़ में महिलाएं भी शामिल डाक कांवड़ में युवाओं के साथ-साथ युवतियां भी शामिल होकर युवाओं के साथ गंगाजल लेकर दौड़ रही हैं। हालांकि कम दूरी पर महिला साथी को बदल दिया जाता हैं, जिससे उन्हें कोई परेशानी न हो सके। इस दल में उनके परिजन भी साथ होते हैं।

कम समय में पहुंचने के लिए होता है कम्पीटिशन डाक कांवड़ियों में आस्था के साथ-साथ अब कंपीटिशन भी होने लगा है। एक गांव से दो-तीन दल डाक कांवड़ उठाकर चलते हैं और उनमें कंपीटिशन होने लगा है कि उनमें से सबसे पहले और कम समय में कौन पहुंचेगा। इस कंपीटिशन में जीतने पर गांव में उस दल का जोरदार स्वागत भी किया जाता है।

सड़कों पर बम-बम भोले का जयघोष मुजफ्फरनगर। शहर के कांवड़ मार्गों पर डाक कांवड़ियों का ही बोलबाला है। इन मार्गों से गुजरने वाले कांवड़ियों के वाहनों का ही शोर व बम भोले का जयघोष ही गूंजायमान हो रहा है। हाईवे के साथ-साथ शहर के रूडकी रोड, शिव चौक, मेरठ रोड, भगत सिंह रोड, हनुमान चौक, शामली रोड, बुढ़ाना रोड की सड़कों पर युवा डाक कांवड़ियों की दौड के साथ-साथ उनके साथ बाइकों व अन्य वाहनेां पर चल रहे साथियों द्वारा रास्तों को खाली कराने के लिए वाहनेां के तेज शोर व भोले के जयघोष ही सुनाई दे रहा है।

मोटरसाइकिलें साथ लेकर चलते हैं डाक कांवड़ लाने वाले कांवड़िये अपने साथ मोटरसाइकिलें व मिनी ट्रक लेकर चलते हैं। मोटरसाइकिलों पर दो-तीन साथी सवार होते हैं, जो डाक कावड लेकर चलने वाले के साथ और उससे आगे चलते हैं। आगे चलने वाले मोटरसाइकिल सवार अपने एक साथ को आगे छोड़ते रहते हैं और डाक कांवड़िये के साथ चलने वाला मोटरसाइकिल सवार डाक कांवड़ बदलने पर उस कांवड़िये को अपनी बाइक पर बैठा लेता है, जिससे वह कुछ समय के लिए आराम कर सके। इस तरह डाक कांवड़िये के बदलने का क्रम निरंतर चलता रहता है। प्रशासन भी उनके इस कार्य में उनका पूरा सहयोग करते हैं। प्रशासन उनके लिए पूरे मार्गों को खाली कराने में सहायता करते हैं। उनके मार्ग में किसी भी आने-जाने वाले को खड़ा नहीं होने देते और न ही किसी साइकिल, बाइक या अन्य वाहन को उनके मार्ग में आने देते हैं।

बड़ी संख्या में चल रहे हैं मिनी ट्रक डाक कांवड़ियों के साथ एक मिनी ट्रक भी होता है। इस ट्रक में कांवड़ियों के आराम करने के अलावा उनके खाने का सामान और पानी की टंकी तथा जेनरेटर आदि सामान होता है। मिनी ट्रक पर डीजे आदि लगा होता है, जिससे मार्ग में आए लोगों को हटाने के लिए एनाउंसमेंट व शिव के भजन आदि चलते रहते हैं।

सड़कों पर बाइकों का ही शोर आज पूरे दिन शहर के कावड मार्ग पर डाक कांवड़ियों की बाइकों का ही शोर रहा। कांवड़ मार्ग रूडकी रोड, मेरठ रोड, भगत सिंह रोड, शामली रोड, बुढ़ाना रोड, दिल्ली हरिद्वार हाईवे, शामली हाई वे, बडौत हाईवे पर बिना साइलेंसरों की बाइकों का ही शोर सुनाई दे रहा था। हालांकि डाक कांवड़ के गुजरने वाले मार्गों पर अन्य सभी वाहनों को बंद कर दिया गया था।

रात में भी अधिक संख्या में कांवड़ियों ने शिव चौक की परिक्रमा की मुजफ्फरनगर के हृदय स्थल शिव चौक पर हरिद्वार से गंगाजल लेकर आए कांवड़ियों ने कंधे पर कांवड़ रखकर रात में भी अधिक संख्या में कांवड़ियों ने शिव चौक की परिक्रमा की। इस दौरान रात में भारी संख्या में कांवड़ियों ने शिव चौक की परिक्रमा करते हुए अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। रात के समय पुलिसकर्मी कांवड़ियों की सुरक्षा व उनके सहयोग के लिए मुस्तैद रहे।