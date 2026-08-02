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पहली सोमवारी पर बाबा मटेश्वर धाम में उमड़ेगी आस्था की बयार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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श्रावण मास की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। हजारों शिवभक्त जलार्पण के लिए बाबा मटेश्वर धाम की यात्रा पर निकले। सहरसा-मानसी रेलखंड पर भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था के सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय बाजारों में पूजन सामग्री की बिक्री में वृद्धि देखी गई है।

पहली सोमवारी पर बाबा मटेश्वर धाम में उमड़ेगी आस्था की बयार

सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा से कुमार नीरज की रिपोर्ट श्रावण मास की पहली सोमवारी पर प्रसिद्ध बाबा मटेश्वर धाम में जलार्पण को लेकर श्रद्धा और उत्साह चरम पर है। रविवार को सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया सहित कोसी- सीमांचल के विभिन्न जिलों से हजारों शिवभक्त बोलबम और हर-हर महादेव के जयघोष के बीच मुंगेर के छर्रापट्टी गंगा घाट के लिए रवाना हुए। गंगा स्नान और पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगाजल भरकर बाबा मटेश्वर धाम की पैदल यात्रा शुरू कर दी। पूरे दिन क्षेत्र शिवमय माहौल में डूबा रहा और सड़कों पर केसरिया वस्त्रधारी कांवरियों की लंबी कतारें नजर आईं।

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स्टेशनों पर उमड़ी भीड़, ट्रेनों में क्षमता से अधिक यात्री:

सुबह से ही सहरसा - मानसी रेलखंड के सोनवर्षा कचहरी, सिमरी बख्तियारपुर, कोपड़िया और धमारा घाट रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। सबसे अधिक भीड़ सिमरी बख्तियारपुर और कोपड़िया स्टेशन पर देखी गई, जहां सुबह नौ बजे के बाद प्लेटफॉर्म यात्रियों से पूरी तरह भर गया। मानसी की ओर जाने वाली अधिकांश ट्रेनों में क्षमता से अधिक कांवरिये सवार हुए। कई डिब्बों में खड़े होने तक की जगह नहीं रही और अनेक श्रद्धालुओं को दरवाजे के पास सफर करना पड़ा। भीड़ के बावजूद शिवभक्त पूरे उत्साह के साथ भजन-कीर्तन और बोलबम के जयघोष करते हुए अपनी यात्रा जारी रखे रहे।

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सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर उठे सवाल:

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच कई रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था अपेक्षित स्तर की नहीं दिखी। रेल पुलिस की सीमित मौजूदगी के कारण प्लेटफॉर्म और प्रवेश द्वारों पर अव्यवस्था बनी रही। सहरसा- समस्तीपुर सवारी गाड़ी के आगमन के दौरान कुछ श्रद्धालु फुटओवर ब्रिज के बजाय रेल ट्रैक पार करते नजर आए, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई। वहीं स्टेशन चौक पर टेंपो, ई-रिक्शा, निजी वाहनों और डाकबमों की भीड़ के कारण दिनभर जाम की स्थिति बनी रही। स्थानीय लोगों ने प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त रेल पुलिस की तैनाती और बेहतर यातायात प्रबंधन की मांग की।

बाजारों में बढ़ी रौनक, पूजन सामग्री की जमकर बिक्री:

पहली सोमवारी को लेकर स्थानीय बाजारों में भी रौनक लौट आई है। पूजन सामग्री और यात्रा में उपयोग होने वाले सामानों की दुकानों पर दिनभर खरीदारों की भीड़ लगी रही। टॉर्च, टी-शर्ट, गमछा, पूजा की थाली, झोला, पानी की बोतल, अगरबत्ती, रुद्राक्ष माला और अन्य धार्मिक सामग्री की बिक्री में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। दुकानदारों ने बताया कि रविवार सुबह से ही अच्छी बिक्री होने से कारोबार में खासा उत्साह है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रद्धालुओं की संख्या कितनी थी?
हजारों शिवभक्त बाबा मटेश्वर धाम की यात्रा पर निकले थे।
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