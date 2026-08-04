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बम-बम भोले के लग रहे जयघोष, डीजे पर नाच रहे कांवड़ियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत में कांवड़ यात्रा में शिवभक्तों की भारी भीड़ है। कांवड़िये गंगाजल लेकर अपने शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार 12 से 13 लाख कांवड़ियों के आने की संभावना है। महिलाएं और बच्चे भी जोश में कांवड़ लेकर चल रहे हैं। पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं।

बम-बम भोले के लग रहे जयघोष, डीजे पर नाच रहे कांवड़ियां
बम-बम भोले के लग रहे जयघोष, डीजे पर नाच रहे कांवड़ियां

बागपत। पीकर शंकर जी की बूटी, मेरी एक सुनो अंतरयामी, मैं तो दासी जन्म-जन्म आदि भजनों पर कांवड़िए खूब झूम रहे हैं। शिवभक्तों की टोलियां कांवड़ के साथ मां पावर्ती और भगवान शंकर के अलावा अनेक देवी-देवताओं की सुंदर-सुंदर झांकियां लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। डीजे की धुन पर बज रहे भजनों पर कांवड़िए थिरक रहे हैं। कांवड़ मार्ग भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहा है, जिससे वातावरण भक्तिमय बना है। वहीं पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। कांवड़ मार्गों पर अब भगवा रंग नजर आने लगा है। कांवड़ मार्ग रात के समय रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है। बागपत के रास्ते हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के शिवभक्त गंगाजल जल लेकर लौट रहे हैं। मन में आस्था लेकर कांवड़िए शिवालयों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी तक दूर-दराज के कांवड़िए ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांवड़ मार्ग भगवा रंग में रंगने लगा है। पिछले वर्ष बागपत के रास्ते हरिद्वार गंगाजल लेने 10 लाख से अधिक शिवभक्त गए थे और बागपत के रास्ते से ही वापस लौटे थे, लेकिन इस बार कांवड़ियों की संख्या को देखकर लग रहा है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 12 से 13 लाख कांवड़ियां बागपत से गुजरेंगे। पुलिस-प्रशासन का अनुमान है कि अभी तक करीब एक हजार से अधिक कांवड़िए गंगाजल लेकर लौट चुके हैं। इनमें दूर-दराज के कांवड़िए शामिल हैं। वहीं, कांवड़ मार्ग पर 50 से अधिक शिविर लगे हैं, जिनमें लोग शिवभक्तों की सेवा करने में जुटे हुए हैं.

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बच्चे और महिलाएं भी ला रही कांवड़

बच्चे और महिलाएं भी पूरे जोश के साथ कांवड़ लेकर आ रहे हैं, जो उमस भरी गर्मी के बीच बिना थके और बिना रूके अपने शहरों में स्थित शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चे और महिलाएं जयकारे लगाते हुए चल रही हैं। छोटे-छोटे बच्चें भी बोल बम के जयकारों के साथ भारी उत्साह नजर आ रहें है। हाईवे पर कांवड़ियों का सैलाब दिखाई दे रहा है।

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मटका कांवड़ बनी शिवभक्तों की पसंद

जैसे-जैसे शिवरात्रि का पर्व नजदीक आ रहा है, हाईवे पर शिवभक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सोमवार को हरिद्वार से स्टील मटका कांवड़ में गंगाजल लेकर आ रहे शिव भक्तों से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस बार कांवड़ मार्ग पर स्टील मटका कांवड़ अधिक है। कांवड़िये पहले सामान्य कांवड़ लाते थे। इसमें बांस के डंडे के दोनों ओर छोटी टोकरी बंधी होती थी। अब ट्रेंड बदल गया है। सामान्य कांवड़ का स्थान स्टील मटका कांवड़ ने ले लिया है। युवा सैकड़ों लीटर जल स्टील कलश मटका कांवड़ में ला रहे हैं। शिवभक्त 11 से 111 लीटर तक गंगाजल स्टील कलश में भरकर चल रहे हैं.

सोशल मीडिया पर भी छाया भक्ति का रंग

शिवभक्ति की इस यात्रा में अब रील्स और सोशल मीडिया पोस्ट का भी असर दिखने लगा है। भक्त खास पोशाक पहनकर भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करते वीडियो बना रहे हैं। कुल मिलाकर कांवड़ यात्रा अब एक चलते-फिरते शिव महोत्सव जैसी दिखती है। जहां हर गली, हर सड़क और हर चेहरे पर बस एक ही नाम गूंज रहा है बम बम भोले.

भक्ति के रंग में कलश के कवर

कलश के कवर पर "हर हर महादेव", "बम बम भोले" जैसे मंत्रों की छपाई, भगवान शिव पार्वती के चित्र, शिव तांडव के चित्र, त्रिशूल और डमरू की आकृतियां आस्था को दर्शा रही हैं। ये कवर साइज व डिजाइन, चित्र के अनुसार इनके दाम हैं। इसमें 100 रुपये से शुरुआत होकर 300 रुपये तक की रेंज सामने आई हैं।

सामान्य प्रश्न

इस वर्ष कांवड़ यात्रा में कितने कांवड़िये आने की संभावना है?
इस बार 12 से 13 लाख कांवड़ियों के आने की संभावना है।
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