गुरु पूर्णिमा पर कांवरिया पथ में उमड़ा आस्था का जनसैलाब

असरगंज में गुरु पूर्णिमा पर कांवरियों की बड़ी भीड़ देखी गई। श्रद्धालु गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहे थे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वास्थ्य शिविर और पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। वहीं मुंगेर में चातुर्मास अनुष्ठान 30 जुलाई से शुरू होगा।

असरगंज, निज संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को असरगंज स्थित कच्ची कांवरिया पथ श्रद्धालुओं की आस्था से सराबोर हो गया। सुबह से ही सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम, की ओर पैदल रवाना होने वाले कांवरियों की लंबी कतारें मार्ग पर नजर आईं। केसरिया वस्त्र धारण किए श्रद्धालु कंधे पर गंगाजल से भरी कांवर लेकर बोलबम और हर-हर महादेव के जयघोष के साथ आगे बढ़ते रहे। पूरे मार्ग पर भक्तिमय माहौल बना रहा। श्रावणी मेले से पहले पड़ने वाली गुरु पूर्णिमा के कारण दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। इसी दौरान भागलपुर के नवगछिया निवासी अरुण बाबा कांवरियों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बने रहे। उनकी पांच फीट से अधिक लंबी जटा, हाथ में कमंडल और कंधे पर कांवर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। उन्होंने बताया कि, वे पिछले 30 वर्षों से प्रत्येक पूर्णिमा पर सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि, भीषण गर्मी, मूसलाधार बारिश या कड़ाके की ठंड, किसी भी मौसम में उनकी यात्रा नहीं रुकी। बाबा बैद्यनाथ के प्रति अटूट आस्था ही उनकी सबसे बड़ी साधना है। कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से पेयजल, अस्थायी शौचालय, स्वास्थ्य शिविर, पुलिस सहायता केंद्र तथा रात्रि गश्ती की व्यवस्था की गई है। वहीं विभिन्न स्वयंसेवी संगठन भी जगह-जगह सेवा शिविर लगाए गये हैं.

कांवरिया मार्ग में उमड़ा आस्था का सैलाब, छह स्थानों पर स्वास्थ्य एवं पुलिस शिविर तारापुर, निज संवाददाता। श्रावणी मेला शुरू होने के एक दिन पूर्व बुधवार को पूर्णिमा के अवसर पर कांवरियों का उत्साह चरम पर रहा। गेरुआ वस्त्र धारण किए हजारों श्रद्धालु बोलबम के जयघोष के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते रहे। श्रद्धा और भक्ति से सराबोर इस दृश्य ने पूरे कांवरिया पथ को भक्तिमय बना दिया। कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर तारापुर अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रशासन की ओर से कांवरिया मार्ग पर छह स्थानों पर स्वास्थ्य एवं पुलिस शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां चिकित्सा और सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। अनुमंडलीय अस्पताल,तारापुर के प्रभारी उपाधीक्षक डा. एमके पाठक ने अस्पताल प्रबंधक मनीष कुमार प्रणय तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के साथ तेघड़ा स्थित स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक, जीएनएम और एएनएम उपस्थित मिले। शिविर में 124 प्रकार की आवश्यक दवाएं उपलब्ध थीं। प्रभारी उपाधीक्षक ने बताया कि प्रत्येक स्वास्थ्य शिविर में चार चिकित्सा कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही एक ऑक्सीजन सिलेंडर,एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तथा तीन बेड की व्यवस्था भी की गई है। कुत्ते के काटने अथवा सर्पदंश जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए सभी केंद्रों पर आवश्यक वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अनुमंडलीय अस्पताल की पांच एंबुलेंस कांवरिया मार्ग पर तैनात हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके.

संन्यासपीठ में चातुर्मास अनुष्ठान आज से मुंगेर। संन्यास पीठ, पादुका दर्शन परिसर में 30 जुलाई से 26 सितम्बर तक आयोजित होने वाले चातुर्मास अनुष्ठान के अंतर्गत योग, साधना, कथा, कीर्तन और विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ होगी। दो माह तक चलने वाले इस अनुष्ठान में देश-विदेश से आने वाले साधक एवं श्रद्धालु भाग लेंगे। 7 एवं 8 agosto को सिद्ध रागियों द्वारा शब्द कीर्तन होगा। 10 से 15 अगस्त तक मानस कोकिला कृष्णा देवी द्वारा श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। 17 अगस्त को सिंह संक्रांति मनाई जाएगी। 20 से 23 अगस्त तक वायु इकोलॉजी (अंग्रेजी) विषय पर विशेष सत्र आयोजित होंगे। इसके बाद 26 से 28 अगस्त तक श्रीकृष्ण आराधना तथा 4 सितम्बर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाएगा। 8 से 12 सितम्बर तक श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ आयोजित होगा। 17 सितम्बर को कन्या संक्रांति एवं रामार्चन का विशेष आयोजन रहेगा। वहीं 21 से 25 सितम्बर तक उत्तरकाण्ड कथा का आयोजन किया जाएगा। चातुर्मास अनुष्ठान का समापन 26 सितम्बर को होगा.