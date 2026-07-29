मां अन्नपूर्णा को अन्न चढ़ाने उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब
फोटो-16 मां अन्नपूर्णा की पूजा-अर्चना करती महिला श्रद्धालु।फोटो-17 श्रद्धालुओं को भंडारे का प्रसाद वितरित करते पूर्व चेयरमैन व अन्य।फोटो-18 मुख्य द्वा
तिर्वा, संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बुधवार को कस्बे में स्थित सिद्धपीठ मां अन्नपूर्णा मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भीषण गर्मी और उमस पर श्रद्धा व आस्था भारी पड़ी। भक्तों ने कई घंटे कतार में लगकर मां अन्नपूर्णा की चौखट पर माथा टेका और अन्न चढ़ाकर सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर की परिक्रमा कर श्रद्धालुओं ने मनौतियां भी मांगीं। इस दौरान आयोजित एक दिवसीय मेले में श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर और मेला परिसर में पुलिस व प्रशासन के अफसर मुस्तैद रहे। आषाढ़ी पूर्णिमा पर गंगा स्नान के बाद सिद्धपीठ मां अन्नपूर्णा के दर्शन और अन्न चढ़ाने की पुरानी परंपरा है। बुधवार सुबह तीन बजे से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। सुबह चार बजे मां भगवती के कपाट खुलते ही मां अन्नपूर्णा के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। इसके बाद श्रद्धालुओं की कतार लगातार लंबी होती चली गई। सैकड़ों बसों और अन्य वाहनों से श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। भीषण गर्मी और उमस के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। मंदिर परिसर में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने चूल्हे बनाकर घर से लाए अन्न से प्रसाद तैयार किया। मां अन्नपूर्णा को भोग लगाने के बाद प्रसाद परिवार और अन्य श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि मां अन्नपूर्णा की पवित्र भूमि पर प्रसाद तैयार कर उसका भोग लगाने और ग्रहण करने से कष्ट दूर होते हैं और परिवार में सुख-समृद्धि आती है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर और मेला परिसर में चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। वर्दी के साथ सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। जाम से बचने के लिए रूट डायवर्जन किया गया। इसी बीच मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रवेश को लेकर सुरक्षा में तैनात सिपाही भगवान सिंह और कुछ महिला श्रद्धालुओं के बीच नोकझोंक हो गई। महिलाओं ने सिपाही पर अभद्रता करने और जबरन रास्ता रोकने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। तिर्वा सीओ कुलवीर सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था.
मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु
मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने अपने खेतों की फसल से लाया अन्न मां को चढ़ाकर मनौतियां मांगीं। मध्य प्रदेश के भिंड निवासी घनश्याम ने बताया कि वह पिछले छह वर्षों से लगातार आषाढ़ी पूर्णिमा पर मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। उनके परिवार के लोग भी कई वर्षों से यहां आते रहे हैं। वह अपने खेत का अन्न मां अन्नपूर्णा को समर्पित करने के बाद मंदिर की मिट्टी अपने खेत के लिए ले जाते हैं.
21 कुंतल राशन से तैयार हुआ भंडारा
पूर्व चेयरमैन विनोद कुमार गुप्ता की ओर से मां अन्नपूर्णा मंदिर के मुख्य द्वार के सामने भंडारे का आयोजन किया गया। 21 कुंतल राशन से तैयार भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। विनोद गुप्ता ने बताया कि पिछले कई वर्षों से गुरु पूर्णिमा पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मां अन्नपूर्णा अन्न की देवी हैं और उनकी कृपा सभी पर बनी हुई है। इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता कुक्कू चौहान, हरिश्चंद्र द्विवेदी सहित कई समाजसेवी मौजूद रहे.
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