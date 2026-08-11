कुशेश्वरस्थान:एक लाख से ज्यादा जलपात्रों से फूटी भक्ति की धारा

महेश कानोडिया,कुशेश्वरस्थान पूर्वी। मिथिला के बाबाधाम कुशेश्वरस्थान में सावन की दूसरी सोमवारी को कुशेश्वरनाथ महादेव की एक लाख से अधिक शिवभक्तों ने जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। रविवार की देर रात से ही श्रद्धालु शिवगंगा घाट में स्नान कर गजेन्द्र नारायण सिंह धर्मशाला में बनाई गई घुमावदार बैरिकेडिंग में कतारबद्ध होकर मंदिर का पट खुलने का इंतज़ार करते रहे। इस दौरान हर-हर महादेव, बोल बम और कुशेश्वरनाथ की जय के जयघोष से पूरा मंदिर क्षेत्र भक्तिमय बना था। भक्तों की भीड़ को देखते हुए अलसुबह की मंगल पूजा व आरती संपन्न करने के बाद रात करीब दो बजे आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर का प्रवेश द्वार खोल दिया गया। श्रद्धालुओं ने चंद्रकूप से पवित्र जल लेकर अरघा के माध्यम से जल, बेलपत्र, पुष्प, अक्षत एवं चंदन अर्पित कर कुशेश्वर नाथ का जलाभिषेक किया। मंदिर के पश्चिमी द्वार से श्रद्धालुओं की निकासी की व्यवस्था की गई थी। गर्भगृह में अरघा के माध्यम से जल अर्पित करने की व्यवस्था रहने से श्रद्धालुओं को जल अर्पित करने में सहूलियत रही। उन्हें भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा। लाइन में खड़े महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। मंदिर परिसर स्थित अन्य देवी-देवताओं के मंदिर बंद रहने से श्रद्धालुओं ने बाहर से ही दर्शन कर पूजा-अर्चना की। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम थे। ग्रामीण एसपी साक्षी कुमारी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए अलसुबह ही कुशेश्वरस्थान पहुंची और भीड़ नियंत्रण में लगे पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। न्यास समिति के अध्यक्ष सह एसडीओ शशांक राज, उपाध्यक्ष सह डीएसपी प्रभाकर तिवारी व थानाध्यक्ष गौरव प्रसाद दिनभर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले थे। मंदिर परिसर, शिवगंगा घाट, चंद्रकूप और बाजार तक दंडाधिकारी के नेतृत्व में महिला एवं पुरुष पुलिस बल की तैनाती की गई थी। भीड़ की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से भी लगातार की जाती रही। नवनियुक्त स्वयंसेवकों ने भी श्रद्धालुओं को व्यवस्थित कराने में अहम भूमिका निभाई। श्रद्धालुओं की भीड़ जलाभिषेक के लिए पूरे दिन बनी रही। बाजार में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए सतीघाट और धोबलिया पुल के पास बैरिकेडिंग की गई थी। सतीघाट से श्रद्धालु करीब पांच किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर पहुंच रहे थे। समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सहरसा समेत उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। देर शाम तक पूजा-अर्चना का सिलसिला जारी रहा। उधर, पूर्वी प्रखंड के तिलकेश्वर, सलमगढ़, समौरा तथा पश्चिमी प्रखंड के आसो स्थित जलेश्वरनाथ, बड़गांव के जिवेश्वरनाथ महादेव, हरिनगर, सोहरबा घाट, नारायणपुर डाबर घाट और पिडोरी महादेव मंदिरों में भी दिनभर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।