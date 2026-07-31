श्रावणी मेले के पहले दिन कच्ची कांवरिया पथ पर उमड़ा आस्था का सैलाब

असरगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के पहले दिन आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। शिवभक्तों ने सुल्तानगंज से जल लाकर बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर यात्रा शुरू की। रिमझिम बारिश के बीच, श्रद्धालुओं में ऊर्जावान भक्ति देखी गई। सावन की शुरुआत के साथ शिवालयों में भी भक्तों की भीड़ जुटी और जलाभिषेक किया गया।

असरगंज, निज संवाददाता। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के पहले दिन गुरुवार को असरगंज स्थित कच्ची कांवरिया पथ पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अहले सुबह से ही सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए पैदल निकले शिवभक्तों से पूरा मार्ग केसरिया रंग में रंग गया। बोलबम और हर-हर महादेव के जयघोष से कच्ची कांवरिया पथ पूरे दिन गूंजता रहा। सुबह हुई रिमझिम बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया। बारिश के बावजूद कांवरियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। शिवभक्त भजन-कीर्तन करते, नाचते-गाते और बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है का उद्घोष करते हुए बाबाधाम की ओर बढ़ते रहे। बच्चों, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों सहित हर आयु वर्ग के श्रद्धालुओं में बाबा भोलेनाथ के प्रति गहरी आस्था दिखाई दी।

कांवरिया यात्रा का आनंद आरा से आए कांवरिया कविता, प्रकाश, रोहित राय और बमबम राय ने बताया कि वे हर वर्ष पैदल बाबाधाम की यात्रा करते हैं। उनका कहना था कि कच्ची कांवरिया पथ पर पहुंचते ही मन को अद्भुत शांति मिलती है और सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। सावन के पहले दिन बाबा की नगरी की ओर बढ़ने का आनंद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। श्रद्धालुओं ने कहा कि इस बार यात्रा मार्ग पर पहले से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे यात्रा अधिक सुगम हो गई है। कांवरियों ने मार्ग पर की गई प्रशासनिक व्यवस्थाओं की भी सराहना की। कच्ची सड़क पर बालू बिछाने, जगह-जगह पेयजल, स्वास्थ्य शिविर, सुरक्षा व्यवस्था, प्रकाश और विश्राम स्थलों की व्यवस्था से श्रद्धालुओं को काफी राहत मिल रही है। श्रावणी मेले के पहले दिन असरगंज का कच्ची कांवरिया पथ पूरी तरह शिवमय नजर आया। केसरिया वस्त्रधारी कांवरियों की लंबी कतारें, गूंजते जयघोष और भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं का उत्साह इस पवित्र यात्रा की भव्यता को और भी खास बना रहा था। पूरे दिन शिवभक्त अटूट आस्था और उत्साह के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम में जलार्पण के लिए आगे बढ़ते रहे।

सावन के पहले दिन शिवालयों में जलाभिषेक टेटियाबंबर, एक संवाददाता- सावन माह की शुरुआत के साथ ही प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। देवघरा स्थित प्रसिद्ध बाबा ऊंचेश्वरनाथ महादेव मंदिर, बनहरा के रंगनाथ धाम पहाड़ी मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों में गुरुवार सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। भक्तों ने जल, दूध, बेलपत्र एवं पुष्प अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर पूरे दिन बोलबम और हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा। देवघरा ऊंचेश्वरनाथ मंदिर पूजा समिति के व्यवस्थापक सह मुखिया सुरेश यादव ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समिति के सदस्य तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर होमगार्ड के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि सावन में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु शिवगंगा में स्नान कर करीब 1 हजार फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित बाबा ऊंचेश्वरनाथ का जलाभिषेक करते हैं।