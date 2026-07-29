गुरु पूर्णिमा: सिमरिया गंगानदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

पेज चार लीड... पूर्णिमा के मौके पर बुधवार को सिमरियाधाम में गंगा स्नान करने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। फोटो नं. 10,झमटि

सिमरिया धाम, एक संवाददाता। आदि कुंभस्थली सिमरिया गंगानदी तट पर बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने बुधवार को अहले सुबह से ही गंगानदी में हर-हर गंगे व बोल बम के जयकारे के साथ गंगानदी में डुबकी लगाई। लगभग दो किलोमीटर लंबा गंगानदी तट पर पूर्वी छोर श्मशान घाट से पश्चिमी छोर श्रीरामजानकी घाट तक श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई।

गंगा स्नान के बाद की गतिविधियाँ गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने सिमरिया गंगातट पर मौजूद अखिल भारतीय सर्वमंगला सिद्धाश्रम, श्रीरामजानकी आश्रम, यज्ञ भूमि आश्रम, सदाशिव आश्रम, पगला बाबा आश्रम व किशोरी शरण आश्रम समेत विभिन्न मठ-मंदिरों में दिन भर भगवान की पूजा-अर्चना व अपने-अपने गुरुओं से श्रद्धालुओं ने दिनभर आशीर्वाद व दीक्षा ग्रहण किए। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए बेगूसराय के अलावे समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, जयनगर, पटना, लखीसराय, जमुई, सहरसा समेत देश के विभिन्न हिस्से तथा पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं सिमरिया गंगानदी तट पहुंच गंगानदी में डुबकी लगाई। इधर, कई महिला श्रद्धालुओं के द्वारा गंगानदी में भगतई करते हुए भी देखा गया।

भीड़ और जाम की स्थिति गुरु पुर्णिमा के मौके पर सिमरिया गोलंबर के चारो ओर राजेन्द्र पुल, सिक्सलेंन सड़क पुल, सिमरिया-खगड़िया फोरलेन सड़क व सिमरिया गंगानदी तट तक जाने वाले सड़क में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ व वाहनों की लंबी कतार से लोग परेशान रहे। इस दौरान यहां कोई भी पुलिस बल मुस्तैद नहीं देखे गए। वहीं राजेन्द्र पुल स्टेशन के समीप तीन मुहानी से सिमरिया गंगातट आने वाले मुख्य दो सड़क जर्जर व संकीर्ण रहने से श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गंगानदी तट के रीवर फ्रंट पर अतिक्रमण व गंदगी रहने से गंगा स्नान के दौरान श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हुई। गंगा स्नान के दौरान कोई श्रद्धालुओं नहीं डूबे इसको लेकर एसडीआरएफ व गोताखोर टीम के सदस्य गंगानदी में रबर वोट से गश्ती करते देखे गए।

गुरु पूर्णिमा पर मंत्री और गणमान्यों की उपस्थिति गुरु पूर्णिमा पर सर्वमंगला सिद्धाश्रम पहुंचे कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा गुरु पूर्णिमा के मौके पर बुधवार को कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा सिमरिया गंगातट स्थित सर्वमंगला सिद्धाश्रम पहुंच स्वामी चिदात्मन जी महाराज से आशीर्वाद लिया। इसके पूर्व मंत्री ने गंगा स्नान कर सर्वमंगला सिद्धाश्रम पहुंच भगवान का पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिए। वही मुंगेर के पूर्व सांसद वीणा देवी व नवादा के पूर्व सांसद चंदन सिंह भी सर्वमंगला सिद्धाश्रम पहुंच स्वामी चिदात्मन जी महाराज से आशीर्वाद लिए। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव वर्मा, मेयर पिंकी देवी आदि मौजूद थे।

झमटिया घाट की भीड़ झमटिया घाट पर गंगा स्नान करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दराज के श्रद्धालु सड़क व रेल मार्ग से यहां अहले सुबह से ही पधारने लगे थे। सुबह 5:00 बजे से करीब 10:00 बजे तक श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ के समक्ष सीढ़ी घाट पर जगह कम पड़ गई थी। एनएच-28 स्थित झमटिया ढाला से स्नान घाट तक श्रद्धालुओं का दिनभर मेला लगा रहा। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ के बीच झमटिया ढाला से मुरलीटोल टॉल प्लाजा तक एनएच-28 पर रह- रहकर सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। झमटिया घाट पर वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण दो पहिए व चार पहिए वाहनों से पधारे श्रद्धालुओं को अपनी वाहन एनएच- 28 के किनारे खड़ी करनी पड़ रही थी। इधर, गंगा बाया नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण सीढ़ी घाट पर श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने में काफी सतर्कता बरतनी पड़ रही थी।

गुरू पूजनोत्सव में उपस्थिति गुरू पूर्णिमा के मौके पर बीहट विश्वनाथ मंदिर समेत अन्य मंदिरों ने गुरू पूजनोत्सव को लेकर वुधवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सिद्धाश्रम सिमरियाधाट, पगलाबाबा आश्रम, शीतला मंदिर समेत अन्य कई मंदिरों में वुधवार की अहले सुबह से शुरू हुआ गुरू पूजन का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। कई जगहों पर अध्यात्मिक गुरूओं के द्वारा शिष्यों को दीक्षा भी दी गई। जय हो गुरूदेव की जयकारा से बीहट विश्वनाथ मंदिर, माता शीतला मंदिर परिसर गूंजता रहा। सदशास्त्र के अनुसार महर्षि वेदव्यास को ब्रह्मज्ञान की निधि माना गया है और उनके जन्म दिन आषाढ़ पूर्णिमा को गुरू पूर्णिमा के रूप में मनाने की परंपरा आदि काल से चली आ रही है। बीहट विश्वनाथ मंदिर के पीठासीन आचार्य राजकिशोर शरण जी महाराज तथा माता शीतला धाम के महंत श्रीमहेश दास जी महाराज ने कहा कि गुरू शिष्य परंपरा भारत की अध्यात्मिक, सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाये रखा है।

गुरु का महत्व प्रेम शरण सिमरिया धाम, एक संवाददाता। जीवन एक समुद्र यात्रा है अगाध जल राशि, उत्ताल तरंगें और दुर्लभ नौका के सहारे संसार रूपी सागर से पार जाना है। ऐसे में कुशल कर्णधार (खेवैया) मिल जाए तो डूबने की आशंका निवृत्त हो जाती है संत एवं शास्त्र दोनों गुरु को ही कर्णधार बताते हैं। ये बातें गुरु पूर्णिमा के मौके पर बुधवार को श्री गंगा मुक्ति पीठ सिमरिया धाम के महंत श्री किशोरी शरण के शिष्य आचार्य श्री प्रेम शरण जी महाराज ने कहीं। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार मानव शरीर दुर्लभ नाव है। भगवत कृपा अनुकूल वायु है। गुरु इस नाव के खेवनहर है। इस दुर्लभ संयोग का सहारा लेकर भव सागर से पर होना ही जीवन का परम लक्ष्य है। आर्ष परम्परा में बोध का श्रेय गुरू को ही जाता है। कहा कि संसार में, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के रोगो से व्यक्ति कहीं न कहीं अवश्य पिड़ित है और इस पीड़ा का निदान वह संसार में खोजने की महती भूल निरंतर किए जा रहा है जबकि इसका समाधान केवल सच्चे गुरु के ही पास संभव है अतः सम्पूर्ण श्रद्धा एवं समर्पण के साथ गुरु चरणों में जाना ही श्रेयस्कर है।

गुरु पूर्णिमा का उत्सव सनातन, बौद्ध, जैन सभी धर्मो में गुरू पूजनोत्सव की परंपरा आदियोगी भगवान शिव ने सप्तऋषियों को योग विद्या का ज्ञान देकर गुरू शिष्य परंपरा की शुरूआत की थी बलिहारी गुरू आपनो जिन गोविंद दियो बताय... बीहट, निज संवाददाता। सृष्टि के आदि गुरू शिव हैं। सप्तऋषियों ने जब आदि गुरू भगवान शिव से योग विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करने के बाद शिव की अराधना गुरू के रूप में की थी। द्वापर युग में जब ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र के रूप में जब महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था, तब से महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन को गुरू पूर्णिमा के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है।सिर्फ सनातन ही नहीं बौद्ध, जैन धर्म में भी गुरू पूर्णिमा की परंपरा विभिन्न रूपों में मनाने की परंपरा चली आ रही है।बौद्ध धर्मालंबी भगवान बुद्ध के सम्मान में आषाढ़ पूर्णिमा को गुरू पूर्णिमा के रूप में मनाते आ रहे हैँ। उनका मानना है कि आज के ही दिन सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। जैन अनुयायी भी आज के दिन अपने गुरूओं की आराधना करते हैं। अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने वाले ज्ञान मार्ग को अपनाते हुए आत्मिक शुद्धि और संयम का संकल्प लेते हैं। सिद्धाश्रम के स्वामी चिदात्मन जी ने कहा कि गुरू पूर्णिमा केवल गुरूओं की वंदना तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन में गुरू मार्ग के प्रति अपने संकल्प को दोहराने का दिवस है। अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाने वाले गुरूओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का दिन भी है। गुरू पूर्णिमा को लेकर अध्यात्मिक गुरूओं के द्वारा गुरू पूजनोत्सव की महत्ता को लेकर दिनभर चर्चा होती रही। वेदव्यास जी के शिष्यों के द्वारा अपने गुरू के जन्म दिन आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा का नाम देते गुरू पूजन परंपरा की शुरूआत की तब से गुरू पूर्णिमा के मौके पर गुरू पूजनोत्सव की परंपरा चली आ रही है। संत कबीर ने गुरू को भगवान से भी उपर मानते हुए कहा कि बलिहारी गुरू आपनो जिन गोविंद दियों बताय। Gurují ही मनुष्य को गोविंद से साक्षात्कार का मार्ग बतलाते हैं। वुधवार को विभिन्न संताश्रमों में लोग गुरू दीक्षा भी लेते दीखे।

इतिहास और महत्व सनातन चेतना का उत्सव गुरू पूर्णिमा सिद्धाश्रम में स्वामी चिदात्मन जी ने कहा कि गुरू पूर्णिमा सनातन चेतना का उत्सव है। सदियों से जिन्होनें ज्ञान, संस्कार, सत्य और मानवता के प्रकाश से समाज का मार्ग प्रशस्त किया वे सभी गुरू तुल्य हैं और गुरू पूर्णिमा के दिन उनसभी गुरूओं के प्रति कृतज्ञता अर्पित किया जाता है। गुरू शिष्य के आत्मविश्वास को जागृत करने का कार्य करते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य, धर्म और कर्त्तव्य के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देते हैं।

गीता धाम फतेहा में भीड़ बाबा भंडारी के जयकारे से गूंजायमान रहा गीता धाम फतेहा बछवाड़ा, निज संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गीता धाम फतेहा में बुधवार को सदगुरुदेव बाबा भंडारी की पूजा- अर्चना करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सदगुरुदेव की पूजा- अर्चना के बीच जय बाबा भंडारी के नारे से गीता धाम फतेहा गूंजायमान रहा। गुरु पूजनोत्सव को लेकर यहां पधारे श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण एनएच- 28 के फतेहा कलाली चौक से मंदिर परिसर तक दिन भर मेला सा नाजारा रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सदगुरु देव बाबा भंडारी की पूजा अर्चना की। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि इस साल उन्हें अपने दिवंगत सदगुरुदेव महंत रामसुमिरन दास जी महाराज की कमी खल रही थी। उनके शिष्यों ने उनके चरण पादुका की पूजा कर उनके प्रति श्रद्धा निवेदित किया। बुधवार को गुरु पूजनोत्सव के साथ ही यहां पिछले 10 दिनों से चल रहे अखंड श्री रामायण पाठ, श्रीमद् भागवत गीता पाठ व अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का समापन हो गया। गीता धाम के कार्यक्रमों का आयोजन श्रीमहंत आत्माराम दास की देखरेख में कराया गया। संत रेवती रमण, संजय कृष्ण बाबा आदि ने बताया कि गुरु पूर्णिमा हरेक साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह दिन गुरु के प्रति आस्था, कृतज्ञता व समर्पण का दिन होता है। क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन में ज्ञान की रोशनी करते हैं। हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था। इसलिए इस तिथि को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गीता धाम में गुरु पूजनोत्सव के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ के बीच गुरु पूजन, वंदन व आरती से दिन भर माहौल उत्सवी बना रहा। मौके पर आयोजित भंडारे में यहां पधारे हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया.