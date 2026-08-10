कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन सड़कों पर उमड़ा डाक कांवड़ियों का सैलाब
कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन, सोमवार को विभिन्न राज्यों से डाक कांवड़ियों का जनसैलाब हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर पैदल दौड़ते दिखा। भीड़ और वाहनों की आमद के कारण क्षेत्र की सड़कों पर भारी हलचल रही। पुलिस और प्रशासन ने यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी की है।
कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन सोमवार को क्षेत्र की सड़कों पर डाक कांवड़ियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे डाक कांवड़िये हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर पैदल दौड़ते नजर आए। वहीं, हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल, डीसीएम, ट्रक और अन्य वाहनों के सड़क पर उतरने से जगह-जगह भारी भीड़ रही। भगवानपुर बाईपास, कांवड़ पटरी, रुड़की-कलियर मार्ग समेत क्षेत्र की अन्य प्रमुख सड़कों पर दिनभर डाक कांवड़ियों की आवाजाही बनी रही। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है।
यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के आला अधिकारी भी सड़कों पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। कोतवाली प्रभारी कमल मोहन भंडारी ने क्षेत्र में पहुंचकर कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कांवड़ पटरी, बाजूहेड़ी पुल, बेडपुर चौक समेत अन्य संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंगलवार को शिवरात्रि के अवसर पर शिवभक्त अपने गंतव्य पर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा का समापन हो जाएगा।
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