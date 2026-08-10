Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन सड़कों पर उमड़ा डाक कांवड़ियों का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन, सोमवार को विभिन्न राज्यों से डाक कांवड़ियों का जनसैलाब हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर पैदल दौड़ते दिखा। भीड़ और वाहनों की आमद के कारण क्षेत्र की सड़कों पर भारी हलचल रही। पुलिस और प्रशासन ने यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी की है।

कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन सड़कों पर उमड़ा डाक कांवड़ियों का सैलाब

कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन सोमवार को क्षेत्र की सड़कों पर डाक कांवड़ियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे डाक कांवड़िये हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर पैदल दौड़ते नजर आए। वहीं, हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल, डीसीएम, ट्रक और अन्य वाहनों के सड़क पर उतरने से जगह-जगह भारी भीड़ रही। भगवानपुर बाईपास, कांवड़ पटरी, रुड़की-कलियर मार्ग समेत क्षेत्र की अन्य प्रमुख सड़कों पर दिनभर डाक कांवड़ियों की आवाजाही बनी रही। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है।

ये भी पढ़ें:डाक कांवड़ : थकान न विश्राम, केवल भोले का नाम

यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के आला अधिकारी भी सड़कों पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। कोतवाली प्रभारी कमल मोहन भंडारी ने क्षेत्र में पहुंचकर कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कांवड़ पटरी, बाजूहेड़ी पुल, बेडपुर चौक समेत अन्य संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंगलवार को शिवरात्रि के अवसर पर शिवभक्त अपने गंतव्य पर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा का समापन हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:Gurgaon News: शहर और राजमार्गों पर बम-बम भोले की गूंज
ये भी पढ़ें:डाक कांवड़ का आगमन शुरू
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Roorki Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।