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भोले के जयघोषों से गूंजा हाईवे, भगवामय हुई छोटी काशी की राह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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गोला की ओर जाता कांवड़ियों का जत्था रजागंज, संवाददाता। सावन मेले के बीच रविवार को गोला लखीमपुर मार्ग से लेकर छोटी काशी की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमा

भोले के जयघोषों से गूंजा हाईवे, भगवामय हुई छोटी काशी की राह

रजागंज। सावन मेले के बीच रविवार को गोला लखीमपुर मार्ग से लेकर छोटी काशी की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर चारों ओर भगवा रंग नजर आया और भोलेनाथ के जयघोष गूंजता रहा। हजारों की संख्या में कांवड़िये ट्रैक्टर-ट्रालियों पर भगवान शिव और माता पार्वती की सुंदर सजीव झांकियां सजाकर डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों के बीच छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ की ओर बढ़ते नजर आए। पड़ोसी जिला सीतापुर और बहराइच से भी बड़ी संख्या में कांवड़िये शारदा घाघरा और सरयू नदियों से कांवड़ में जल भरकर गोला पहुंच रहे हैं। कोई पैदल यात्रा कर रहा है तो कोई डाक कांवड़ लेकर दौड़ते हुए छोटी काशी की ओर बढ़ रहा है।

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वहीं सैकड़ों लीटर जल कंधे पर लेकर कलश कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालु और बाइक से पहुंचने वाले कांवड़ियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। कांवड़ियों के जत्थों में युवाओं का जोश देखते ही बन रहा है। डीजे पर गूंजते भक्ति गीतों और हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा माहौल शिवमय बना हुआ है। रास्ते में जगह-जगह श्रद्धालु कांवड़ियों की सेवा करते और उन्हें जलपान कराते भी दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद थाना पुलिस कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनकी सेवा में भी जुटी हुई है। केशवापुर चौराहे पर बनाई गई अस्थायी पुलिस चौकी पर थाना प्रभारी सुनील कुमार मलिक ने कांवड़ियों के पैरों में पड़े छालों और जख्मों पर मरहम लगाया। पुलिसकर्मियों ने कांवड़ियों की परेशानी पूछकर उनकी मदद की।

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