स्टेट हाईवे से लगातार गुजर रहे कांवड़ियों के जत्थे
मंडी धनौरा में बदायूं-बिजनौर स्टेट हाईवे पर कांवड़ियों का जलसेना लगातार जारी है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़िये हाथरस, अलीगढ़ और बुलंदशहर की ओर बढ़ रहे हैं। बुधवार को बड़ी संख्या में शिवभक्त हाईवे से गुजरे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस उपस्थित रही और शिविर भी स्थापित किए गए।
मंडी धनौरा। क्षेत्र में बदायूं-बिजनौर स्टेट हाईवे से कांवड़ियों के जत्थों के गुजरने का सिलसिला लगातार जारी है। हरिद्वार से कांवड़ में गंगाजल लेकर कांवड़िये हाथरस, अलीगढ़ व बुलंदशहर आदि जिलों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बुधवार को भी बड़ी संख्या में शिवभक्तों के जत्थे हाईवे से गुजरे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुस्तैद रही। हाईवे के साथ ही शहर में भी जगह-जगह पुलिस पिकेट तैनात की गई। बाहर से आने वाले चौपहिया वाहन व बाइकों का प्रवेश रोक दिया गया। वहीं, शिवभक्तों की सेवा के लिए जगह-जगह शिविर भी लगाए गए हैं। शिवभक्ति में लीन होकर कांवड़िये अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं।
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