दूसरे सोमवार को जलाभिषेक से पहले सभी खुफिया एजेंसियां रहेंगी सक्रिय
दूसरे सोमवार को जलाभिषेक से पहले सभी खुफिया एजेंसियां रहेंगी सक्रिय दूसरे सोमवार को जलाभिषेक से पहले सभी खुफिया एजेंसियां रहेंगी सक्रिय दूसरे सोमवार क
बदायूं, संवाददाता। जिले में सावन माह शुरू होते ही कांवड़यात्रा भी शुरू हो चुकी है। पहले सोमवार को यहां बड़ी संख्या में जिले के अलावा दूर-दराज से आने वाले भोलेभक्त कछला गंगा घाट से कांवड़ लेकर अपने-अपने गंतव्य को रवाना हुए तो उन्होंने शिवालयों पर जलाभिषेक किया। हालांकि पहले सोमवार को कांवड़ियों भीड़ कम रही इसलिए पहला सोमवार यहां शांतिपूर्ण रहा तो अब दूसरे सोमवार से लेकर सावन माह के अंतिम सोमवार तक लाखों की संख्या में यहां भीड़ जुटेगी। इसको लेकर दूसरे सोमवार से पहले ही खुफिया एजेंसी सक्रिय हो जाएंगी। ताकि लाखों की संख्या में आने वाले कांवड़ियों की भीड़ में कोई असामाजिक तत्व शामिल न हो, इसकी पूरी निगरानी की जाएगी। हरिद्वार के बाद कछला गंगा घाट पर लाखों की संख्या में सावन महीने भर कांवड़ियों के आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। कछला गंगा घाट से कांवड़ लेने के लिए बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर के अलावा कासगंज, एटा, आगरा और राजस्थान तक से कांवड़िया आते हैं। हरिद्वार के बाद कछला गंगा घाट पर सावन भर मेला लगा रहता है। कांवड़रूट पूरी तरह से भोले की भक्ति में रमा रहता है。
सुरक्षा उपाय
यहां पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए काफी पहले से ही तैयारी की जाती हैं। इस बार भी कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए यहां विशेष तैयारियां की गई हैं। कांवड़रूट पर 25 सौ से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कांवड़ियों के बीच भगवा चोला ओड़कर पुलिस के जवान कांवड़यात्रा में गोपनीय रूप से शामिल रहेंगे तो पूरे रूट पर चप्पे-चप्पे पर पुलिसबल तैनात है।
खुफिया निगरानी
इस सुरक्षा खाका के बीच पहला सोमवार यहां शांतिपूर्ण तरीके से निपटा। अब दूसरे सोमवार से पहले ही कांवड़ियों की भीड़ में कोई असामाजिक तत्व शामिल न हो इसके लिए खुफिया एजेंसी सक्रिय हो रही हैं। खुफिया एजेंसी यहां पहले से ही निगरानी कर रही हैं ताकि कोई खुराफाती अपने मंसूबों को कामयाब न कर सके। खुफिया एजेंसी सभी संदिग्ध व्यक्तियों के साथ ही उनकी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में किसी ने भी कोई खुराफाती गतिविधि को अंजाम दिया तो उसके खिलाफ पहले ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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