दूसरे सोमवार को जलाभिषेक से पहले सभी खुफिया एजेंसियां रहेंगी सक्रिय

बदायूं, संवाददाता। जिले में सावन माह शुरू होते ही कांवड़यात्रा भी शुरू हो चुकी है। पहले सोमवार को यहां बड़ी संख्या में जिले के अलावा दूर-दराज से आने वाले भोलेभक्त कछला गंगा घाट से कांवड़ लेकर अपने-अपने गंतव्य को रवाना हुए तो उन्होंने शिवालयों पर जलाभिषेक किया। हालांकि पहले सोमवार को कांवड़ियों भीड़ कम रही इसलिए पहला सोमवार यहां शांतिपूर्ण रहा तो अब दूसरे सोमवार से लेकर सावन माह के अंतिम सोमवार तक लाखों की संख्या में यहां भीड़ जुटेगी। इसको लेकर दूसरे सोमवार से पहले ही खुफिया एजेंसी सक्रिय हो जाएंगी। ताकि लाखों की संख्या में आने वाले कांवड़ियों की भीड़ में कोई असामाजिक तत्व शामिल न हो, इसकी पूरी निगरानी की जाएगी। हरिद्वार के बाद कछला गंगा घाट पर लाखों की संख्या में सावन महीने भर कांवड़ियों के आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। कछला गंगा घाट से कांवड़ लेने के लिए बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर के अलावा कासगंज, एटा, आगरा और राजस्थान तक से कांवड़िया आते हैं। हरिद्वार के बाद कछला गंगा घाट पर सावन भर मेला लगा रहता है। कांवड़रूट पूरी तरह से भोले की भक्ति में रमा रहता है。