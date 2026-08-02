कांवड़ यात्रा: जिले में गूंजने लगे हर-हर महादेव के जयकारे

कांवड़ यात्रा: जिले में गूंजने लगे हर-हर महादेव के जयकारे
बागपत में कांवड़ यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बार 25 लाख से अधिक कांवड़ियों के आने की उम्मीद है। हर साल सैकड़ों शिव भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश और गोमुख से कांवड़ लाने के लिए बागपत आते हैं। यातायात के प्रबंधन के लिए सड़कों को आरक्षित किया गया है और शिविरों की व्यवस्था की गई है।
बागपत। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर पुलिस-प्रशासन ने ताकत झोंक दी है। इस बार बागपत जिले से 25 लाख से अधिक कांवड़ियों के गुजरने की उम्मीद है। हिन्दू धर्म की आस्था का सबसे बड़ा सैलाब सावन माह की शिवरात्रि पर दिखाई देता है। बागपत जिले से हर साल करीब 50 हजार शिवभक्त कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और गोमुख के लिए रवाना होते हैं। आसपास के जिलों और राज्यों की संख्या अलग रहती है। वहीं, हरिद्वार से भी कई बेड़े जल लेकर बागपत के पुरा महादेव मंदिर पहुंचते हैं। इसके चलते दिल्ली-सहारनपुर हाईवे, बागपत-मेरठ हाईवे, मुजफ्फरनगर-बागपत रोड कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिया जाता है।
अब जैसे-जैसे शिवरात्रि नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे ही सड़कों पर शिवभक्तों जत्थे दिखाई देने लगे है। शनिवार को 500 से अधिक कांवड़ियां बागपत से होकर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के लिए रवाना हुए। वे सभी हर-हर महादेव का जयघोष करते चल रहे थे। दूसरी ओर कांवड़ियों की आवभगत के लिए शिविर भी लगने शुरू हो गए है। गुफा मंदिर के पास तो वाटर प्रुफ पांड़ाल लगाया जा रहा है, जिसमें एक साथ पांच से अधिक कांवड़ियां प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि अस्थाई चौकियों पर पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए है। जोनल ओर सेक्टर मजिस्ट्रेट भी कांवड़ यात्रा पर नजर रख रहे है।
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