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500 से अधिक कांवड़ियों ने गंगा स्नान कर सिद्धनाथ मंदिर के लिए हुये रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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शुक्लागंज में सावन के पवित्र महीने में पांच सौ से अधिक कांवड़ियों की टोली ने गंगा स्नान के बाद हरदोई जिले के सिद्धनाथ मंदिर के लिए यात्रा शुरू की। कांवड़ियों ने बोल-बम और हर-हर गंगे के नारे लगाए, जिससे घाट का माहौल भक्तिमय हो गया। प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए इंतजाम किए।

500 से अधिक कांवड़ियों ने गंगा स्नान कर सिद्धनाथ मंदिर के लिए हुये रवाना

शुक्लागंज, संवाददाता। सावन मास के पवित्र महीने में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत नजारा शनिवार सुबह शुक्लागंज क्षेत्र में देखने को मिला। हरदोई जनपद से पांच सौ से अधिक कांवड़ियों की एक विशाल टोली नगर में पहुंची, जहां आनंद घाट पर सभी ने गंगा स्नान कर अपनी यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद कांवड़ियों ने गंगा जल से अपनी कांवड़ें भरीं और पैदल ही हरदोई जिले के विकास खंड भरखनी के पछोहा क्षेत्र के बिवियापुर धानी नगला स्थित श्री सिद्धेश्वर नाथ सिद्धनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए।सुबह के समय गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते ही पूरा घाट भक्तिमय हो उठा।

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कांवड़ियों ने बोल-बम के जयघोष और हर-हर गंगे के नारों से वातावरण को गूंजायमान कर दिया। गंगा स्नान के बाद सभी ने विधि-विधान से कांवड़ें तैयार कीं और गंगाजल को सावधानीपूर्वक अपने कंधों पर सजाया। इस मौके पर कांवड़ियों ने बताया कि वे प्रत्येक वर्ष इसी परंपरा के तहत सावन माह में सिद्धनाथ मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं और यह उनकी अटूट आस्था का हिस्सा है। कांवड़ियों की इस टोली में किशोर, युवा और बुजुर्ग सभी शामिल थे। सभी के चेहरों पर भगवान भोलेनाथ के प्रति अपार श्रद्धा और उत्साह साफ झलक रहा था। टोली जब शहर के फोरलेन मार्ग से गुजरी, तो पूरे नगर का माहौल भक्तिमय हो गया। जय भोलेनाथ और बम-बम भोले के नारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। स्थानीय प्रशासन ने भी कांवड़ियों की सुरक्षा और मार्ग सुगमता के लिए उचित इंतजाम किए थे, जिससे उनका सफर निर्विघ्न रहे।

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