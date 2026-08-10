78 साल के रामप्रकाश हरिद्वार से लाए 30वीं कांवड़

बागपत। भगवान आशुतोष के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु गंगाजल लेकर हरिद्वार लौट रहे हैं। 78 वर्षीय रामप्रकाश और 73 वर्षीय महेश चंद अपनी भक्ति के साथ कांवड़ चढ़ा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान ढाई लाख से अधिक श्रद्धालु बागपत से गुजर चुके हैं। शिवभक्त हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से आ रहे हैं।

बागपत। भगवान आशुतोष के जलाभिषेक के लिए दूर-दूराज से श्रद्धालु गंगाजल लेकर हरिद्वार से लौट रहे है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मन्नतें पूरी होती गई, लेकिन वह फिर भी कांवड़ चढ़ाते आ रहे हैं। भगवान शिव जब बुलाते हैं, वे दौड़े चले आते हैं। श्रावण मास शिव को अति प्रिय है। सावन में भगवान शिव की भक्ति में गोमुख, नीलकंठ व हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।

श्रद्धालुओं की भक्ति सोनीपत निवासी 78 वर्षीय रामप्रकाश ने बताया कि भोले बाबा कृपालु है। सच्चे मन से उनसे जो मांगा जाए, वहीं मुराद पूरी हो जाती है। भगवान शंकर की अनुकंपा से घर में खुशहाली है। वह लगातार कांवड़ चढ़ा रहे हैं। वह 30वीं बार हरिद्वार से गंगाजल लेकर आए हैं। सोनीपत के शिव मंदिर पर जल चढ़ाते हैं। वहीं, रिवाड़ी निवासी 73 वर्षीय महेश चंद ने बताया कि वह 25वीं बार कांवड़ ला रहे हैं। वह भगवान शिव के भक्त हैं। भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा व आस्था के साथ पूजा अर्चना करने से जो भी मनौतियां मांगते हैं, वह पूरी करते हैं। भगवान शिव की कृपा से उनके सभी काम हो रहे हैं।

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ढाई लाख कांवड़िये बागपत से गुजरे

बागपत। कांवड़ यात्रा अब पूरे चरम पर पहुंच गई है। हरिद्वार की ओर से आ रहे शिवभक्तों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि गिनती का अनुमान लगाना संभव नहीं हो पा रहा है। कभी एक घंटे में पांच हजार कांवडिये निकलते हैं, तो कभी इनकी संख्या आठ हजार तक पहुंच जाती है। हर तरफ शिवभक्त ही नजर आते हैं। कांवड़ यात्रा चल रही है। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के शिवभक्त भगवान आशुतोष का जयघोष करते हुए अपने गंतव्य की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे और बागपत-मेरठ हाईवे पर कांवड़ियों की भीड़ चल रही है। पुलिस प्रशासन की मानें, तो पिछले 24 घंटे के भीतर बागपत जनपद से ढाई लाख से अधिक कांवड़िये अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए है।